Waarom het goed is om te weten hoeveel bedpartners je partner heeft gehad

Informeren naar hoeveel bedpartners je partners heeft gehad, is een listig ding. Van een duizelingwekkend hoog aantal word je misschien niet blij, maar een heel laag getal kan ook zorgen voor alarmbellen. En dan is er nog het vraagstuk: wat is veel en wat is weinig?

Om al die redenen zien veel stellen maar af van dat gesprek. Daarbij: het ligt allemaal in het verleden, dus wat doet het er nu nog toe? Nou, best veel, zeggen relatietherapeuten. Zij moedigen stellen juist aan om wel het aantal bedpartners te bespreken.

Advertentie

Open gesprek

Megan Negendank bepleit dat het open bespreken van de aantallen leidt tot goede gesprekken en je zo je partner nog beter leert kennen. “Het is heel belangrijk om een open gesprek te kunnen voeren met een partner”, zegt zij. “Het getal delen kan leiden tot een goede discussie over wat sex betekent en wat je verwacht van seksuele intimiteit op dit punt in je leven.”

Probeer in zo’n gesprek niet meteen een oordeel aan het aantal bedpartners te hangen. “Vraag jezelf af waarom je getallen vergelijkt, waarom je al dan niet verrast bent en als je toch oordeelt, wat dat oordeel dan is.”

Niet oordelen

Dit gesprek betekent ook dat je partner zich kwetsbaar durft op te stellen bij je. Maak daar geen misbruik van daar meteen je mening uit te spreken. “Het is niet eerlijk om te oordelen en betekenis te geven aan het aantal bedpartners van je partner. Je partner vertrouwt je genoeg om dit te delen, en als je dat vertrouwen in stand wil houden moet je je oordelen onder controle houden.”

Ben je toch verrast door het aantal? Probeer dan te reageren door je partner te bedanken dat hij of zij dit met je deelt. Uiteindelijk betekent iemands seksuele verleden leren kennen dat je je partner beter leert begrijpen. En dat is waar het uiteindelijk om draait.

Als je het leuk wil houden tussen de lakens, is een goed matras wel zo fijn. Maar zie er dan nog maar eens uit te komen…

Matt Sleeps Matrassen €350 Bestel hier

Bron: Red. Beeld: iStock