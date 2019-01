Hoeveel mag je precies eten? Je hand vertelt het je

Let je op de lijn en ben je altijd druk met porties afwegen? Dat kan volgens de Britse Voedingsstichting een stuk eenvoudiger. Volgens hen is je vuist letterlijk een goede vuistregel om te bepalen hoeveel je van iets eet.

In de gaten houden hoeveel je eet is niet alleen handig als je een paar pondjes kwijt wil, maar ook om geld te besparen en voedselverspilling tegen te gaan. Tegelijkertijd is portiegrootte een heikele kwestie. Want hoeveel brood eet je bij een maaltijd? Hoeveel melk is een kopje melk dan exact? Verwarrend allemaal. Eén ding is wel duidelijk: Britten eten gemiddeld zo’n 200 tot 300 calorieën meer dan strikt noodzakelijk.

Advertentie

Twee handjes pasta

Hoe dat in Nederland zit weten we niet, maar ongetwijfeld kunnen wij onze porties ook best wat nauwlettender in de gaten houden. En daar hoeft geen weegschaal aan te pas te komen. Voor pasta bijvoorbeeld, waarvan je meestal standaard veel te veel over hebt, zijn twee handjes pasta per persoon voldoende. Bij spaghetti kun je een rondje maken van je duim en wijsvinger met de omtrek van een euro. De spaghetti die erin past is dan genoeg.

Drie handjes granen

Per persoon is een handje rijst voldoende. De groente voor je maaltijd kun je afmeten aan de grootte van je vuist. Datzelfde geldt voor fruit. Voor het ontbijt kun je uit gaan van ongeveer drie handjes granen. Van aardappelen kun je beter niet meer eten dan je vuist groot is en vlees liever niet groter dan je uitgestrekte hand.

Persoonlijke behoeftes

Lekker dan, denk je nu als je klein van stuk bent. Dan mag je dus veel minder eten. Klopt, zeggen de onderzoekers: mensen die kleiner zijn hebben ook minder brandstof nodig. Toch is een disclaimer hier wel op z’n plek. Deze vuistregels gelden voor normale, gezonde volwassenen. Als je een atleet bent, heb je bijvoorbeeld veel meer nodig. Houd daarom ook altijd je persoonlijke behoeftes in gedachte.

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: AD. Beeld: iStock