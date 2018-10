Hoeveel kleiner is de kans dat je de griep krijgt na de griepprik?

Als je denkt dat je na het krijgen van een griepprik verzekerd bent van een griep-vrije herfst en winter, dan kom je bedrogen uit: de werking van de prik is namelijk niet waterdicht. Je kunt nog steeds ziek worden, al is het wel vaak minder ernstig.

Maar hoeveel kleiner is de kans dat je alsnog de griep krijgt na de prik?

Zo werkt het

Er zijn verschillende virussen die ervoor kunnen zorgen dat je de griep krijgt. Het vaccin beschermt je ‘alleen’ tegen de virussen waarvan deskundigen denken dat ze dit griepseizoen actief zullen zijn. Die voorspelling hoeft niet altijd te kloppen: soms komt er een net iets andere griep dan verwacht of blijkt een ander virus overheersend.

Minder kans

Het kan dus zomaar zijn dat je een griepprik krijgt die uiteindelijk helemaal niet werkt, omdat er een ander virus actief is. Toch is de griepprik dé beste manier om jezelf en je omgeving te beschermen tegen de ernstige gevolgen van de griep. De kans om de griep te krijgen is gemiddeld 40 procent lager als iemand een griepprik heeft gehad, wat best aanzienlijk is.

Bron: RIVM. Beeld: iStock