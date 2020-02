Zoveel mensen in Nederland hebben chronische pijn

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft besloten om chronische pijn vanaf volgend jaar als een zelfstandige ziekte te zien. Er zijn dan ook behoorlijk wat mensen met vrijwel altijd pijn. Met 2,2 miljoen patiënten in Nederland is de groep groter dan mensen met hart- en vaatziekten.

De meeste mensen met chronische pijn hebben rug- of nekklachten. Toch is het probleem vrij onzichtbaar, schrijft het AD.

Fysiotherapeut Anna Raymann schreef 2 boeken over het onderwerp chronische pijn en legt uit hoe het kan dat de pijn niet weggaat. “Chronische pijn heeft nooit 1 oorzaak. Er spelen erfelijke factoren mee, je karakter, wat je meemaakt en hoe je omgeving ermee omgaat’, zegt ze tegen het AD.



Zelf heeft ze ook te maken met chronische pijn. “Het begon met een hernia op mijn 25ste. Die ging over, terwijl de pijn bleef.” Ook zegt ze: “Na een tijdje doet de oorzaak er niet eens meer toe, dan gaat het erom hoe je ermee leert leven.”

Wat de pijn enigszins kan verlichten?

Naast medicatie en behandelingen is ook rust van essentieel belang, zegt Jan-Paul van Wingerden, directeur van het Rotterdamse revalidatiecentrum Spine & Joint Centre, in de krant. “Blijven bewegen hoor je vaak. Maar het gaat niet alleen om meer bewegen, maar om hoe je dat doet. Voldoende rust is net zo belangrijk. Een kat slaapt bijna de hele dag. Alleen als hij jaagt, gebruikt hij al zijn spieren. Wij mensen gaan maar door.”

1 op de 5 heeft chronische pijn

Of het gaat helpen dat chronische pijn vanaf volgend jaar als een ziekte wordt gezien, betwijfeld hij. Het gevaar is dan dat we stoppen met nadenken over de lichamelijke oorzaken van de pijn. Wat volgens de deskundigen nodig is, is een benadering vanuit diverse vakgebieden.

Last van schouderklachten? Dokter Rutger legt uit wat je eraan kunt doen



De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: AD.nl. Beeld: iStock