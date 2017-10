Hoeveel slaap heb jij nodig? Deze simpele test vertelt het je

Dat voldoende slaap belangrijk is voor je gezondheid, weten we allemaal. Maar de een heeft nu eenmaal meer slaap nodig dan de ander. Nieuwsgierig naar hoe dit bij jou zit? Deze test kan het je vertellen.

Over het algemeen wordt geadviseerd om elke nacht minstens 8 uur te slapen. Maar volgens slaapspecialist Michael Breus is dit advies te kort door de bocht. ‘’De gemiddelde persoon heeft zo’n 7,5 uur slaap per nacht nodig. Maar dit is echt een gemiddelde, zo heb ik zelf bijvoorbeeld aan 6,5 uur slaap genoeg.’’

Slaapcycli

Volgens Michael is het allemaal afhankelijk van hoe snel je slaapcycli verlopen. “De meeste mensen maken ’s nachts een vijftal slaapcycli door die telkens 90 minuten duren. Daarom heeft de gemiddelde persoon ook 7,5 uur slaap nodig. Maar als jouw cycli sneller verlopen, hoef je helemaal niet zo lang in bed te blijven liggen.’’

Slaapritme bijhouden

Nieuwsgierig naar hoe dit bij jou zit? Houd dan 10 dagen lang je slaapritme bij. Ga om te beginnen uit van het gemiddelde van 7,5 uur. Wanneer je wekker dan om 7 uur ’s ochtends gaat, moet je dus om half 12 slapen. Word je vervolgens elke dag net voor de wekker wakker? Dan is 7,5 uur de perfecte hoeveelheid slaap voor jou.

Herhalen slaaptest

Als je zelfs nadat de wekker afgaat nog moeite hebt om op te staan, dan moet je de slaaptest eens herhalen met een half uur extra slaap. Word je juist iedere dag al om half 7 wakker? Ga dan een half uur later naar bed. Kortom: je hebt de juiste hoeveelheid slaap gevonden als je nét voor de wakker wordt.

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bekijk ook deze video:



Bron: Insider. Beeld: iStock