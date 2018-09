Hoeveel stappen moet je zetten om een zakje pepernoten kwijt te raken?

Nu de pepernoten in de schappen liggen is het moeilijk om dat geniepige strooigoed níét in je kar te gooien. Je staat jezelf toe om een klein zakje mee naar huis te nemen en eenmaal op de bank is deze ineens wel heel snel leeg.

Om jezelf vervolgens voor te nemen morgen wel een blokje om te gaan om de calorieën te verbranden. Maar hoeveel zou je daar eigenlijk voor moeten lopen?

Antwoord

Dr. ir. Astrid Postma-Smeets van het Voedingscentrum is aan het rekenen geslagen om deze vraag te beantwoorden en kwam op een teleurstellend antwoord uit. Want om dat kleine zakje pepernoten te verbranden moet je niet één blokje om, maar misschien wel tien. “In 200 gram kruidnoten zit 880 kcal (!). Bij een gewicht van 65 kilo zou je daarvoor 4 uur moeten wandelen met 4 kilometer per uur. Dat zijn dus 16 kilometers in totaal.” Je hoort het goed: zes-tien kilometer!

Kleinere stappen

“Als je kleiner bent zijn je stappen dus ook wat kleiner en zet je dus meer stappen op dezelfde afstand als iemand die wat langer is en langere benen heeft. Maar gemiddeld komt 10.000 stappen ongeveer overeen met 7 kilometer. Om het zakje kruidnoten waar qua calorieën 16 kilometer wandelen in zit, moet je dus ongeveer 23.000 stappen zetten.”

Meer lezen over voeding en bewegen? Neem een kijkje op de site van het Voedingscentrum.



Dr. ir. Astrid Postma-Smeets is voedings- en gezondheidsexpert van het Voedingscentrum.

Beeld: iStock