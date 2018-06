Hoge temperaturen houden aan: "Mogelijk tot diep in juli"

We hebben niets te klagen gehad met de temperaturen de laatste maanden. Zo hadden we al de warmste meimaand in 300 jaar, was juni uiterst zonnig en lijkt ook juli weer aangenaam te worden.

“Voorlopig zijn we nog niet van de hitte af, de warmte zal nog geruime tijd aanhouden. Mogelijk tot diep in juli”, zegt meteoroloog Raymond Klaassen van Weerplaza bij AD.nl.

Komende dagen

Vandaag waait de wind uit noordelijke richtingen waardoor het aan zee iets frisser is met 18 tot 20 graden. Morgen zal de wind uit het oosten komen waardoor het warmer zal worden: “De zeewatertemperatuur ligt rond 17 graden”, vertelt Klaassen. Aan zee wordt het de komende dagen 25 graden, in het binnenland 28 tot 31 graden. In de zuidelijke provincies gaan de temperaturen misschien nog een stapje verder.

Hittegolf

Je voelde ‘m dus waarschijnlijk al aankomen: er is kans op een hittegolf. Klaassen vertelt: “In het zuiden is de kans aanzienlijk dat daar een regionale hittegolf komt, maar ook in het midden van het land is het zeker niet uitgesloten in de loop van volgende week.” Om een hittegolf te bereiken moet het vijf dagen op rij 25 graden of meer zijn, waarvan drie dagen minimaal 30 graden. Als deze temperaturen in De Bilt gemeten worden, is er een hittegolf.

Juli

De eerste tien dagen van juli lijken in ieder geval zonnig, kijkend naar de huidige weerpluim. “Langetermijnmodellen die nog experimenteel zijn gaan zelfs voor de warmte tot diep in juli.”

Kwallen

“Het warme weer en de oostenwind zorgen er ook voor dat er tientallen kwallen aanspoelen aan de kust. “Door de oostenwind ontstaat een onderstroming in de zee en die neemt kwallen mee. Dit in combinatie met de hoge temperaturen en een overschot aan plankton maken de leefomstandigheden voor de kwal gunstig. Je zult de komende dagen naar verwachting vooral de stekende kompas-, de zeepaddenstoel- en de oorkwal aantreffen”, meldt de website Kwallenradar bij AD.

Files

Het zonnige weer brengt ook nadelen op de wegen met zich mee. De festivals, vakanties en dagjes naar het strand zorgen voor overvolle wegen. “Hou rekening met files en zorg dat je wat extra drinken in de auto hebt. Het zijn ook typisch van die dagen dat het op de weg naar de grote pretparken druk is.”

