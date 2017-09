Hollie verloor 60 kilo dankzij dít product uit haar keukenkastje

Toen de 30-jarige Hollie Nolan beelden aan het terugkijken was van de bruiloft van haar zus, schaamde ze zich dood. Voor het eerst werd ze echt geconfronteerd met haar gewichtstoename en vanaf dat moment wist ze één ding zeker: ze moest en zou afvallen.

De grote vraag was alleen: hoe? Hollie woog op dat moment maar liefst 120 kilo en had al moeite om normaal te kunnen lopen. Ze had dan ook geen idee hoe kon gaan trainen én tegelijkertijd ook nog eens voor haar 2 zoontjes kon zorgen.

Blikjes bonen

De Britse vrouw besloot daarom om rustig aan te beginnen. Zo’n drie keer per week rende ze ongeveer 5 kilometer om haar zoontjes op te halen bij haar moeder. Ook haalde ze een fitness-dvd zodat ze thuis kon gaan trainen. Omdat ze geen zin had om dure gewichtjes aan te schaffen, besloot ze blikjes bonen als gewichten te gebruiken.

Thuis trainen

‘’Tijdens de oefeningen gebruikte ik blikjes bonen uit mijn keukenkastje. Ik legde tijdens het trainen vooral de nadruk op mijn benen en cardio. Als ik een drukke dag had trainde ik zo’n 20 tot 30 minuten met de blikjes. Daarnaast besloot ik niet uit pakjes te gaan koken: alles wat ik nu maak is vers. Ik vind het zelfs nog leuk om te koken ook.’’

Meer zelfvertrouwen

Uiteindelijk verloor Hollie ongeveer de helft van haar lichaamsgewicht in slechts 9 maanden. ‘’Mijn zelfvertrouwen is echt met 100 procent toegenomen. Ik draag nu kleding die ik hiervoor nooit zou hebben durven dragen.’’

Bron: Mirror. Beeld: Facebook