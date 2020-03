'Eerste hond is besmet geraakt door het coronavirus'

Lokale gezondheidsautoriteiten in Hongkong hebben bevestigd dat een Keeshond het coronavirus heeft. Het beestje zou besmet zijn geraakt door zijn baasje, die coronapatiënt is. Maar klopt dit wel? Nederlandse wetenschappers twijfelen.

De hond is 2 keer getest op het coronavirus. Bij deze tests vonden ze lage concentraties van het virus in zijn neus en bek. Het beestje vertoont geen symptomen, maar blijft voor de zekerheid wel in quarantaine in Hongkong. Toch zou het volgens wetenschappers nog te vroeg zijn om conclusies te trekken.

Overdraagbaarheid

Eerder werd duidelijk dat huisdier baasjes zich geen zorgen hoeven te maken over hun dier, omdat dit nieuwe coronavirus volgens wetenschappers niet overdraagbaar is van mens op dier. Op de website van de Wereld Gezondheidsorganisatie wordt deze overdraagbaarheid van mens op dier ook nog steeds ontkracht in het rijtje ‘mythes over het virus’. Volgens de WHO is er geen bewijs dat mensen dieren kunnen besmetten.

Geen bewijs

Raoul de Groot, viroloog op de afdeling dierengeneeskunde aan de Universiteit Utrecht, vertelt aan de NOS hoe hij denkt over de besmette Keeshond: “Een volledige beschrijving van het wetenschappelijk bewijs ontbreekt nog. Het is tot dusver beperkt tot alleen dit gemelde geval. En ook als deze hond daadwerkelijk geïnfecteerd is, dan is nog helemaal niet bewezen dat het dier het virus vervolgens ook weer kan overdragen op mensen.”

Te vroeg voor conclusies

Het is dus nog te vroeg om te concluderen dat deze hond met het coronavirus is besmet én dat hij het van een mens heeft gekregen. Een wetenschapper in de krant South China Morning Post zegt dat er in 2003 al eerder lage concentraties van het SARS-virus zijn gevonden bij huisdieren. Geen van die dieren werd destijds ziek, net als deze hond. Er is ook geen bewijs dat mensen via deze dieren besmet raakten. “Er zijn geen aanwijzingen dat huisdieren een rol spelen bij de verspreiding van het virus.” bevestigt Raoul de Groot. Voorlopig hoeven we ons dus nog geen zorgen te maken.

Bron: NOS. Beeld: iStock