Deze hond heeft muizenoren en nee, het is geen kostuum

Hij heeft bijna zestigduizend volgers op Instagram, maar is geen bekende zanger of acteur. Het is… een hond met muizenoren.

Zijn naam is Goma en hij dankt zijn unieke look aan zijn ouders. Hij is namelijk een kruising tussen een Maltese en Paillon.

Goma

De Japanse Goma is 4 jaar oud en hard op weg naar het sterrenleven. Goma’s volgers kunnen maar geen genoeg van de mui.. eh, hond krijgen. ‘Kijk zijn oren!’, ‘het allerschattigste dier wat ik ooit heb gezien’ en ‘het lijkt net een popje…’ schrijven zijn fans bij de foto’s. Niet vreemd, want dat is hoogstwaarschijnlijk de reactie die jij zelf ook gegeven hebt na het zien van deze foto’s.

Voor als je nu helemaal verkocht bent en zelf ook dit knuffeldier in huis wilt halen, hebben we nog een originele oplossing:

Bron: buzzfeed.nl. Beeld: iStock