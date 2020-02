Bijzonder: zó kunnen honden helpen bij de behandeling van kanker

Huisdieren kunnen in een handomdraai een glimlach op je gezicht toveren. Dat wisten we al. Maar nu blijkt dat het hebben van huisdieren – en honden in het speciaal – veel goeds voor je gezondheid doet. Ze kunnen namelijk helpen bij de ontwikkeling van betere behandeling van kanker.

Dat blijkt uit een nieuwe studie, die werd gepubliceerd in het medische tijdschrift Mayo Clinic Proceedings.

Advertentie

Kwaadaardige tumoren

Honden kunnen helpen met het genezen van tumoren, leest het proefschrift. Van kwaadaardige tumoren zijn gliomen de meest voorkomende in onze hersenen. Deze gliomen kunnen mensen én honden krijgen. Hierdoor besloten wetenschappers te kijken naar het ontwikkelingsproces ervan, waarna ze vaststelden dat dit bij mens en dier hetzelfde is.

Verbeterde medicijnen voor behandeling kanker

“Hoewel een dierenartsenpraktijk erg verschilt van mensgerichte medische onderzoeksinstellingen, vormen honden toch een gepast model voor de mens”, verklaart hoofdonderzoeker Mark Wanner. Dit inzicht is baanbrekend en kan de onderzoekers helpen bij het verbeteren van toekomstige medicijnen voor kankerbehandelingen.

Een hond hebben is gezond

Naast dat het onderzoek met honden nieuwe inzichten heeft gegeven in de ontwikkeling van behandelingen tegen tumoren, zit er meer voordeel aan het hebben van een viervoeter. Hondenbaasjes zijn namelijk vaker een stuk gezonder dan mensen die geen huisdieren hebben, hebben een lager risico op een hartaanval én ze raken minder snel sociaal geïsoleerd.

Deze aandoening kan levensbedreigend zijn voor je hond:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Het laatste nieuws. Beeld: iStock