Dit zijn de fijnste hondenrassen voor als je alleen woont

Alleen wonen kan een vloek (wát was dat geluid?) en een zegen (dineren met chips) zijn. Of je nou alleen in een eengezinswoning verkast of een studio tot je beschikking hebt: voor iedere situatie is er een geschikt hondenras om je te vergezellen.

Dobermann

We trappen af met de waakhonden, want die stralen meteen uit dat mensen je niet lastig moeten vallen. De Dobermann is een onverschrokken ras dat er ook een tikje intimiderend uit ziet. Ze zijn slim en opmerkzame pups en geven iedereen een veiliger gevoel. Maar: train ze vroeg en train ze goed.

Advertentie

Een bericht gedeeld door Doberman Love (@doberman_love_vn) op 7 Mrt 2019 om 6:43 (PST)

Akita

Akita’s zijn pluizige lieverds. Hun hersenen zijn constant gefocust op 2 dingen: liefhebben en hun kompanen beschermen. Van oudsher staan Akita’s symbool voor goede gezondheid en bescherming. Ze gedijen het best in een omgeving waar ze veel aandacht en liefde krijgen.

Een bericht gedeeld door KAITO TEAM Akita Inu Kennel (@kaitoakita) op 3 Mrt 2019 om 1:14 (PST)

Bullmastiff

Zoals de naam al doet vermoeden, is een Bullmastiff een kruising tussen een Engelse bulldog en een Mastiff. Ze zijn groot, energiek en vrij territoriaal, maar weten ook hoe ze zich kalm moeten gedragen als je zin hebt in een ontspannen avondje thuis. Net als Akita’s deinst de Bullmastiff er niet voor terug z’n liefde te uiten. Eén tip: als je een tuin hebt, is een hek geen overbodige luxe. De honden zijn erg beschermend over hun grondgebied – wat fijn is voor jou, maar wat kan intimiderend kan zijn voor nietsvermoedende voorbijgangers.

Een bericht gedeeld door ANYRA 🎀🌸 (@anyra_bullmastiff) op 22 Feb 2019 om 4:18 (PST)

Rottweiler

Voor kameraadschap kun je rekenen op de Rottweiler. Het zijn verdedigende types met ook een territoriaal instinct, maar ze beschouwen zichzelf nogal eens als een schattig schoothondje. Reken dus op een hoop knuffelen. Rottweilers weten wanneer ze rustig aan moeten doen, leren snel en zijn graag bij je in de buurt.

Een bericht gedeeld door Rottweiler Community (@rottweilers_of_insttagram) op 13 Jan 2019 om 1:54 (PST)

Bostonterriër

Een kleine, vriendelijke hond die perfect is als je alleen in de stad woont. Deze kleine honden zijn extravert, wat handig als je gasten hebt. Daarnaast zijn ze alert, wat alleen naar bed gaan toch een veiliger gevoel geeft. (Ze zullen blaffen naar een indringer en hem niet aanvallen – maar toch).

Een bericht gedeeld door BUSTER | BOSTON TERRIER (@bostonterrierpuppy) op 6 Mrt 2019 om 8:52 (PST)

Maltezer

Van de energieke waakhonden gaan we over naar de meer relaxte soorten. Dit vriendelijke, vrolijke ras is speels zonder dat het aan de lopende band activiteit en entertainment vereist. Natuurlijk moeten ze iedere dag uitgelaten worden, maar dit ras kan ook prima thuisblijven als je aan het werk bent. Daarnaast zijn ze ook opmerkzaam, wat altijd prettig is.

Een bericht gedeeld door Amaral (@we_love_maltese_) op 6 Mrt 2019 om 5:04 (PST)

Pekingees

De Pekingees hecht zich nogal aan z’n baasje en kan wat koppig zijn tegenover anderen. Ze zijn wat introvert, maar ook onafhankelijk en kunnen zich dus prima een paar uurtjes alleen vermaken. Ze hebben niet tonnen beweging nodig en schromen niet je te waarschuwen als ze iets ongewoons opmerken. Je moet ze wel twee keer per week borstelen.

Een bericht gedeeld door Lady.pekinese (@lady.pekinese) op 24 Sep 2018 om 7:52 (PDT)

Italiaanse windhond

De Italiaanse variant wordt ook wel de miniatuurversie van de normale windhond genoemd. Dat klopt, want ze zijn kleín. Ze zijn gevoelig en spelen en stoeien graag, maar vinden het daarentegen ook heerlijk om bij je op schoot te kruipen.

Een bericht gedeeld door BLUE & WINNIE (@blue_the_italiangreyhound) op 6 Mrt 2019 om 12:19 (PST)

Cavalier King Charles-Spaniël

Vindt wandelen leuk, maar is dol op de bank. Deze rustige honden zijn liefdevol, makkelijk te trainen en vereisen net genoeg beweging om vervolgens uren samen op de bank te hangen. Ze zullen een indringer niet aanvallen, maar ook niet in je armen springen van doodsangst.

Een bericht gedeeld door ғʀᴇᴄᴋʟᴇs (@freckles_cav) op 28 Feb 2019 om 5:15 (PST)

Basset Hound

Hij kijkt wat droopy uit z’n ogen en is dol op slapen, maar de Basset Hound is vooral ook een charmant en loyaal wezen. Ze zijn ontzettend geduldig en onafhankelijk (je kan gerust een dagje weg) en tegelijkertijd toegewijd. Ze verharen wat, maar ja, wie niet?

Een bericht gedeeld door Basset Hound World (@bassethoundworld) op 2 Mrt 2019 om 2:58 (PST)

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Pure wow. Beeld: iStock