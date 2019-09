Libelle Legt Uit: wat is een hongerklop?

Wie het sportnieuws een beetje volgt heeft het woord sowieso voorbij horen komen maandag: ‘hongerklop’. Het was waarschijnlijk de reden dat het wielrenner Mathieu van der Poel toch niet lukte om de WK wielrenner te winnen.

Maar wat is zo’n hongerklop eigenlijk? En kan het je ook overkomen als je bijvoorbeeld meedoet met een hardloopwedstrijd?



Wat is een hongerklop?

Het korte antwoord: ja, dat kan je overkomen. In het begin hoeft er nog helemaal niets aan de hand zijn. Je hardlooprondje kan zelfs erg lekker gaan. Totdat elke stap ineens een stap te veel is. De hongerklop heeft toegeslagen. Oftewel, de man met de hamer.

Als je de man met de hamer tegenkomt weet je het meteen dat hij het is, het is overduidelijk. Net als een orgasme, maar dan een minder leuke variant.

Tekort aan glucose

De hongerklop wordt veroorzaakt door een plotseling tekort aan glucose in je spieren. Als glucose in het bloed opraakt, en je toch meer energie nodig hebt, gaat het lichaam glycogeen gebruiken. Glycogeen ligt als brandstofvoorraad opgeslagen in de cellen en de lever. En als zelfs dat op is, moet het lichaam eiwitten of vetten verbranden. Door deze omschakeling kun je niet meer maximaal presteren.

Gevolg: extreem zweten, vermoeidheid, misselijkheid, verzuring in de spieren, duizeligheid, trillen en zelfs hardkloppingen, schrijft hardlopen.nl. Met andere woorden: je kunt geen stap meer verzetten.

Wat kun je doen bij een hongerklop?

Suiker, suiker suiker. Denk aan energierepen, druivensuiker, dexstro of isotone sportdranken. Maar niet te veel ineens, want dan kun je last van je maag of darmen krijgen. Ook niet echt een pretje.

Voorkomen is beter

Als je bijvoorbeeld meedoet aan een hardloopwedstrijd is het niet alleen slim om vooraf genoeg te eten, maar ook tijdens de wedstrijd je koolhydraten aan te vullen. Als je langer dan 75 minuten sport, is het slim om een eet- en drinkplan te maken. Neem dan bijvoorbeeld om de 30 minuten een sportdrank, energiereep of -gel.

Eet 1,5 tot 2 uur voor je wedstrijd een hoofdmaaltijd en eet eventueel een half uur voor de start nog een kleine snack met veel koolhydraten, zoals een banaan en een ontbijtkoekreep.

Klaar voor de start?

Bron: Hardlopen.nl. Beeld: iStock