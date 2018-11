Libelle Legt Uit: is honing gezonder dan suiker...

Honing wordt de perfecte vervanger van gewone suiker genoemd. Het is lekker zoet en het zou een stuk gezonder zijn, maar klopt dit eigenlijk wel?

Honing wordt door bijen gemaakt waardoor het natuurlijk is. Hierdoor gaan mensen er al snel van uit dat honing beter is dan suiker. Maar is honing ook echt gezonder dan suiker?

Suikers

Nee, want feitelijk is honing eigenlijk een vorm van suiker. “Het is een mengeling van glucose en fructose”, schrijft het Voedingscentrum op hun website. “Er is weinig verschil met andere vormen van suiker, zoals kristalsuiker en rietsuiker. Bovendien komt suiker ook uit de natuur, want het komt van suikerbieten en suikerriet.”

Voedingsstoffen

Honing bevat daarentegen wel wat meer water, waardoor er per 100 gram iets minder calorieën in zit. Ook bevat honing een aantal goede stoffen, zoals mineralen, vitaminen en eiwit. Dit zou een positief effect kunnen hebben op je gezondheid. Toch is de hoeveelheid iets te weinig om dat echt vast te kunnen stellen. Het is te weinig om een bijdrage te kunnen leven aan de voedingsstoffen die je binnenkrijgt.

Claim

Honing wordt al eeuwenlang gebruikt als middel tegen keelpijn, maar werkt dit eigenlijk wel? “De Europese voedselveiligheidsautoriteit EFSA heeft geen claim over het eten van honing op de gezondheid goedgekeurd. Wetenschappelijk is er geen bewijs gevonden”, aldus het Voedingscentrum.

