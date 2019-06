Hoofdhuid verbrand door de zon? 7x dit helpt tegen de jeuk en pijn

Op zonovergoten dagen is het extra belangrijk om je in te smeren met zonnebrandcrème. Toch slaan we belangrijke plekjes vaak nog over, zoals onze hoofdhuid.

Als je je haar in een scheiding draagt, komt er een reepje hoofdhuid bloot te liggen. Pal in de zon, kan dat al snel verbranden. Kom je thuis met een rode, jeukende, pijnlijke hoofdhuid? Deze 5 tips helpen je uit de brand:

1. Koude of lauwe douche

Met een gloeiende hoofdhuid zit je waarschijnlijk al niet te wachten op een hete douche, maar bij deze even een reminder om de straal zo koud of lauw mogelijk te houden. Zo irriteer je je nu extra gevoelige huid zo min mogelijk.

2. Groene thee

Niet voor niets zit er in veel verzorgingsproducten groene thee verwerkt. Door de verzachtende antioxidanten werkt het goed bij ontstekingen en een jeukende, branderige hoofdhuid. Zet een kop thee en plaats die vervolgens in de koelkast. Was je haar zoals je dit altijd doet, maar giet daarna voorzichtig de afgekoelde groene thee over je haar en masseer het zachtjes in. Spoel het na 5 minuten intrekken weer uit.

3. Haarscrub

Net als je voeten, benen en gezicht, kun je ook je hoofdhuid scrubben. Om vervelling op je bol te voorkomen, is het een heel goed idee om met een haarscrub in de weer te gaan. Let erop dat er geen sulfaten of parfum inzitten: die kunnen je hoofdhuid alleen maar meer irriteren.

4. Melk

De enzymen in melk helpen je huid sneller te herstelen. Het vet, de eiwitten en de ph-waarde van melk hebben een ontstekingsremmende werking, die de huid kalmeert. Doop een schoon washandje in ijskoude melk. Dep dat voorzichtig op je hoofdhuid, zo’n 5 minuten lang. Herhaal dit een aantal keer.

5. Aloë vera-maskertje

Aloë vera staat bekend om de verzachtende en verkoelende werking. Breng 2 theelepels van een aloë vera-masker of -crème aan op je verbrande hoofdhuid en laat het 30 tot 60 minuten inwerken. Spoel het vervolgens uit met koud water.

6. Appelazijn

In de categorie ‘oma weet raad’: appelazijn zou ook een goed huis-tuin-en-keukenmiddeltje zijn om de zonnebrand op je hoofdhuid te verminderen. Mix met water en masseer over de hoofdhuid. Laat het erin zitten of spoel het vervolgens uit met koud of lauw water.

7. Geen föhn

Een verbrande hoofdhuid kan niet goed tegen de hitte van een föhn. Probeer je haar zoveel mogelijk aan de lucht te laten drogen. Met de warme temperaturen in de zomer, moet dat in no-time lukken.

Bron: PureWow, Byrdie, Bustle, Live strong. Beeld: iStock