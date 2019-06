Vaak hoofdpijn? Laat deze voedingsmiddelen dan links liggen

Heb je geregeld last van hoofdpijn of migraine, maar weet je niet goed hoe dit komt? Wellicht heeft je voedingspatroon er iets mee te maken. Er is namelijk een aantal voedingsmiddelen die hoofdpijn kunnen veroorzaken, zegt orthomoleculair voedingsexpert Vivian Reijs.

Hoofdpijn kan onder andere ook veroorzaakt worden door te weinig drinken, een griep, ontsteking of verkrampte (nek)spieren.

Hoofdpijn veroorzakende voeding

Sommige voeding kan zeker invloed hebben op hoofdpijn. Bepaalde producten zijn namelijk zwaarder te verdragen voor je lichaam, wat tot een overbelaste lever kan zorgen. En dit kan ervoor zorgen dat er gifstoffen vrijkomen in je lichaam, met hoofdpijn als gevolg. Deze voeding valt daar onder:

Suiker

Chocolade

Noten

Koffie

Sojasaus (vooral de gezoete vorm)

Augurken

Haring

Gerookte zalm

Gerookte makreel

Varkensvlees

Hoofdpijn verlichtende voeding

Terwijl je sommige voeding dus beter tijdelijk kunt mijden als je vaak last van hoofdpijn hebt, is er gelukkig ook een lange lijst aan voedingsmiddelen die je juist wél kunt eten. Onderstaande dingen kan jouw hoofdpijn namelijk flink verminderen, al helemaal wanneer je ook veel groene thee of kamillethee drinkt.

Ansjovis, sardientjes, heilbot, makreel en zalm

Kip, kalkoen, konijn en rundvlees

Eieren

Taugé, linzen en erwten

Macadamia, hazelnoten en paranoten

Paddenstoelen

Bramen, frambozen, bessen en grapefruit

Veel groenten. Vooral asperges, artisjok, bladgroenten (behalve spinazie), broccoli, paksoi, koolraap, spruitjes, witlof, zeekraal en rozemarijn

Zilvervliesrijst, gierst en quinoa

Bron: Vivonline. Beeld: iStock