Vaker last van hoofdpijn in de zomer? Dit kunnen de oorzaken zijn

Heb je eindelijk een paar dagen of een paar weken vrij, kom je maar niet van die vervelende hoofdpijn af. Veel vrouwen hebben in de zomer meer last van hoofdpijn: zomerhoofdpijn genoemd. Dat kan verschillende oorzaken hebben.

In de zomer krijgen veel mensen vaker last van hoofdpijn. Je zou denken dat het juist heel ontspannend werkt om meer vrije tijd te hebben en meer tijd buiten door te brengen, maar toch ontstaan juist hierdoor meer klachten.

Hoofdpijn kent vaak niet één oorzaak, maar ontstaat door een opstapeling van klachten. Klachten die worden veroorzaakt door activiteiten die veel mensen in deze tijd van het jaar op het programma hebben staan.

Zwaar hoofd

Bijvoorbeeld: in de vakantie slaap je meer uit of slaap je toch anders als je op vakantie bent, breng je veel tijd buiten door en drink je een paar wijntjes op het terras in de zon. Het resultaat: een zwaar hoofd.

Hitte is vaak de oorzaak van hoofdpijn. Bloedvaten in het lichaam verwijden om op temperatuur te blijven en dat kan voor hoofdpijn zorgen. Je lichaam heeft door de warmte ook meer vocht nodig. Maar juist op warme dagen vinden we het heerlijk om van een alcoholische versnapering in de zon te genieten om onze dorst te lessen. Die combinatie is niet al te best en zorgt ook vaak voor hoofdpijn. Want wanneer er niet genoeg vocht aanwezig is in het lichaam, kunnen afvalstoffen niet afgevoerd worden.