Een hoogleraar vertelt: deze vitaminepillen zijn goed om te slikken

Er is altijd veel discussie over het innemen van vitaminepillen. Veel mensen zijn ervan overtuigd dat je genoeg vitamines binnenkrijgt als je voldoende groenten en fruit eet. Hoogleraar Huub Savelkoul vertelt tegen Het parool dat het in sommige gevallen wél slim is om vitaminepillen te slikken.

Huub Savelkoul is hoogleraar immunologie aan de universiteit van Wageningen. Aan de krant vertelt hij dat het niet meevalt om alle vitamines voldoende binnen te krijgen. Zo is het slikken van vitamine D in de winter geen slecht idee. ”Als je vitamine D toevoegt aan immuuncellen, zie je dat die het beter doen.” Vooral als je te zwaar bent, is extra vitamine D belangrijk. “Het lichaam stopt de vitamine D in het vetweefsel, waardoor het niet door het afweersysteem kan worden gebruikt.”

Vitamine D

Naast vitamine D is ook zink belangrijk, omdat het je immuunsysteem kan versterken. Het zit in groenten en vlees, maar veel mensen krijgen het te weinig binnen. Hetzelfde geldt voor selenium. “Dat krijg je binnen door het eten van groente uit de volle grond, maar dan hebben we een probleem, want de grond in Noordwest-Europa is toevallig vrij arm aan selenium. Dat betekent dat je aardig wat groente moet eten om aan de dagelijks aanbevolen hoeveelheid te komen.”

Coronaklachten

Verder laat Savelkoul weten dat vitamine D, zink en selenium effect kunnen hebben op hoe heftig de coronaklachten zijn en de duur daarvan. “In Duitsland, Zwitserland of Oostenrijk zijn ze veel opportunistischer met vitamines en mineralen. Placebo-effect of niet, als je je er beter bij voelt: vooral doen, zeggen ze daar. In Nederland zijn we weleens, als het op vitamines aankomt, roomser dan de paus.”

Groenten en fruit

De hoogleraar vindt wel dat het beter is om vitamines te halen uit groenten en fruit. Het is absoluut niet de bedoeling dat je minder groenten en fruit gaat eten, omdat je vitamines slikt. Een stuk groente bevat bijvoorbeeld ook veel vezels en kan ervoor zorgen dat vitamines beter worden opgenomen.

Dokter Rutger vertelt waar je vitamine D vandaan haalt en waarvoor je het voor nodig hebt:

