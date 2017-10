Waarom je de komende tijd alleen maar meer last van hooikoorts krijgt

Hooikoortsklachten door rondvliegende pollen zijn al heel vervelend, maar er is nog slechter nieuws: de komende jaren gaan die klachten namelijk alleen maar erger worden.

Door de klimaatverandering wordt het hooikoortsseizoen niet alleen langer, maar ook veranderen de pollen waardoor je daar meer last van kunt krijgen. Dat blijkt uit een artikel in New Scientist.

Er komen meer pollen bij, zoals de pollen van Ambrosia, een plant die eerst vooral in Amerika voorkwam, maar nu ook in Europa gezien wordt. Jouw klachten kunnen dus inderdaad door de pollen van bomen uit de buurt komen, maar er zitten nog veel meer pollen in de lucht die van veel verder kunnen komen. Dat komt onder andere door de klimaatveranderingen. Daardoor kunnen subtropische bomen en grassen nu ook overleven in minder warme tijden van het jaar en dus ook in minder warme landen.

Milde winters

Uit onderzoek in verschillende landen blijkt dat door milde winters en warmere lentes bomen en planten eerder en langer bloeien, waardoor het hooikoortsseizoen eerder kan beginnen en langer kan gaan duren. Doordat het ook meer regent, barsten stuifmeelkorrels eerder open in de lucht, wat het er voor hooikoortspatiënten ook niet prettiger op maakt.

Er zijn natuurlijk wel manieren om hooikoorts te behandelen. Immuuntherapie is zo’n mogelijke oplossing voor mensen die alle andere tabletten en sprays al hebben geprobeerd. In het volledige artikel op Blendle (€) wordt meer uitgelegd over deze nieuwe behandeling.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: NewScientist. Beeld: iStock.