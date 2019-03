Slecht nieuws voor hooikoortspatiënten: het pollenseizoen gaat steeds langer duren

Tranende ogen, niezen, een loopneus, ja, het hooikoortsseizoen is alweer begonnen. Hartstikke leuk dat extreem vroege terrasweer en voorjaarszonnetje van de afgelopen tijd, maar dat zorgt er ook voor dat de bomen al zo’n drie weken eerder bloeien dan normaal.

Vooral de elzen en hazelaars zorgen er momenteel voor dat je als hooikoortspatiënt al aan het proesten bent. Ook de populier en iep zorgen al voor irritatie. Heel vervelend natuurlijk.

Bloeiende bomen

Helaas brengen we je nog meer slecht nieuws. Want het zou zomaar eens kunnen dat je in de toekomst bijna een heel jaar last van hooikoorts hebt. Als in: non-stop snotteren en dikke ogen hebben.

Het bloeiseizoen van bomen begint namelijk eerder én het duurt langer. Onderzoeker Arnold van Vliet van de Wageningen Universiteit laat aan Scientias.nl weten hoe dat komt. Hij legt uit dat bomen niet allemaal tegelijk bloeien. En dat er steeds meer tijd zit tussen de bloei van de eerste boom en de bloei van de laatste boom. En dat betekent weer: langer last van hooikoorts.

Pollenseizoen steeds langer

“Hooikoortspatiënten krijgen eerder klachten en hebben vaak niet door dat het hooikoorts is, waardoor ze ook niet de juiste maatregelen nemen om het te bestrijden”, zegt Arnold. “Huisartsen moeten begrijpen dat dat relevant is. De els kan immers in december al bloeien, terwijl de berk dat pas in maart of april doet.”

Was je in december al aan het snotteren en dacht je dat het een verkoudheid was? Het zou zomaar kunnen dat je al last van hooikoorts had.

Bron: Scientias.nl Beeld: iStock