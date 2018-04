Hooikoorts? Dit wondermiddel blijkt dé oplossing te zijn

Ha-ha-hatsjie! We kunnen weer volop van de lentezon genieten, maar die hooikoorts is toch wat minder. Er zijn genoeg pillen op de markt die de hooikoortsklachten zouden verminderen, maar er blijkt ook een ander trucje te zijn.

En dan hebben we het over Medical Taping. Door deze speciale tape op bepaalde plekken op het lichaam aan te brengen zouden de klachten moeten verminderen.

Hooikoorts

In de lente gaan alle bloemetjes en planten in de bloei. De gekleurde bloemetjes zien er natuurlijk hartstikke mooi uit, maar niet iedereen is hier blij mee. Ongeveer 15 tot 20 procent van alle Nederlanders heeft in meer of mindere mate last van hooikoorts. Ze moeten dan veelvuldig niezen, hebben een verstopte neus, zijn kortademig en hebben rooddoorlopende, jeukerige ogen. Soms hebben mensen zelfs last van hoofdpijn en vermoeidheid.

Medical Taping

De meeste mensen kopen pillen om deze klachten te verminderen, maar er blijkt ook een ander trucje te zijn. Volgens fysiotherapeute Steffie Schoenmakers van Fysiomore kan Medical Taping ook een oplossing zijn. Door deze tape op bepaalde plekken op je rug en borst aan te brengen, kunnen de hooikoortsklachten flink verminderen of zelfs doen laten verdwijnen.

Allergische reactie

Maar hoe werkt dit dan? Hooikoorts is een allergische reactie op de pollen (stuifmeel) van onder andere bloemen, struiken en bomen. “Als deze pollen in je luchtwegen, ogen of neusslijmvlies komen, kan je afweersysteem hierop reageren”, legt Steffie uit. “Je lichaam maakt dan een stofje vrij, genaamd immunoglobuline E. Dit stofje is de oorzaak van de allergische reactie die hooikoortspatiënten krijgen door de pollen. Zodra er een allergische reactie plaatsvindt, maakt jouw lichaam meer histamine aan, waardoor je last kan krijgen van rode ogen en een verstopte neus.”

Prikkels

Medical taping is een methode waarbij speciale elastische tape gebruikt wordt om jouw spieren onder andere in hun functie te ondersteunen. Steffie: “Jouw longen zijn ook spieren en door de tape op de huid aan te leggen, worden er sensoren onder je lichaam geprikkeld. Hierdoor ontstaat er een bepaalde spanning en deze spanning heeft positieve invloed op jouw afweersysteem. Het zorgt ervoor dat er minder histamine vrijkomt, waardoor de hooikoortsklachten zullen afnemen of zelfs helemaal verdwijnen.”

Minder last

Uit wetenschappelijke onderzoeken is gebleken dat zou bij 84 procent van de mensen na een Medical Taping behandeling minder last heeft van de hooikoortsklachten. Dan is het toch het proberen waard, niet waar?

Bron: Fysiomore. Beeld: iStock