Hooikoortsalarm: pollen zorgen komende dagen voor veel klachten

Femke (40) is freelance journalist. Ze woont met Oscar en zoon Nathan (6) in Amsterdam. Iedere week schrijft ze voor Libelle wat haar bezighoudt. Deze week schrijft ze over racisme.

Heel soms zie je iets wat je zo raakt dat je nog dagen van slag bent. Ik had dat toen ik het filmpje zag waarin de Amerikaanse George Floyd tijdens een aanhouding door een politieagent werd gedood. De kille blik in de ogen van de agent, terwijl hij z’n knie minutenlang in de nek van George Floyd hield. George Floyd die keer op keer zei dat hij geen lucht kreeg, die om zijn moeder riep, die u