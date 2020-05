Zet je schrap: de piek van het hooikoortsseizoen komt eraan

Het mooie weer is voor veel mensen fijn, maar voor hooikoortspatiënten heeft het ook mindere kanten. Deze week begint met het mooie weer ook de piekperiode van het hooikoortsseizoen en dat gaat voor veel mensen met een pollenallergie voor klachten zorgen.

Volgens de Wageningen Universiteit zullen de komende tijd ruim 2 miljoen Nederlanders last van klachten krijgen door hooikoorts. De universiteit heeft een eigen pollenplanner die laat zien dat de omstandigheden voor mensen met hooikoorts niet gunstig zijn. De grassen staan volop in bloei door de regen van een paar dagen geleden en de komende dagen laten ze hun pollen los.

Klachten onderscheiden

In deze tijd is het extra lastig om hooikoortsklachten te onderscheiden van klachten die veroorzaakt worden door het coronavirus. Heb je last van een loopneus, niesbuien, kriebelhoest en/of jeukende ogen? Die klachten wijzen op hooikoorts. Wanneer je daar ook koorts en een flinke hoest bij hebt, kan dat wijzen op het coronavirus. Neem in dat geval altijd contact op met de huisarts.

In de gaten houden hoe de pollenradar er in jouw buurt uitziet? Hier kun je per regio zien hoeveel pollen er in de lucht zitten.

Last van hooikoorts? Dokter Rutger vertelt wat je ertegen kunt doen:

Bron: AD.nl. Beeld: iStock