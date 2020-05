Met deze tips blijven je hormonen in balans deze zomer

In de zomer kunnen je hormonen soms ineens flink op hol slaan. En dat is niet zomaar, want al die ijsjes, wijntjes en late avonden zijn niet érg goed voor je hormoonhuishouding. Maar met deze tips houd jij je hormonen deze zomer in balans.

En dat zónder in te hoeven leveren op alle leuke dingen.

Balans is belangrijk om een gezond en blij lichaam te houden. En daarmee bedoelen we dus niet alleen maar super gezond eten, maar dus óók niet alleen maar afhaalmaaltijden en ijsjes naar binnen werken. Kies voornamelijk voor onbewerkte producten en bereid je eten zoveel mogelijk zelf. Zorg dat je dagelijks een gezonde mix van groentes (het liefst 4 verschillende kleuren per dag), eiwitten (zoals eieren, peulvruchten of gevogelte) en omega-3 (vette vis, chiazaadjes of bijvoorbeeld hennepzaad) eet.

Beweging

Natuurlijk is het heerlijk om uren in de zon te liggen, maar om je hormonen in balans te houden is beweging belangrijk. Wekelijks een sportsessie waar je flink van gaat zweten is erg goed, maar zorg ervoor dat je dit afwisselt met work-outs van lagere intensiteit. Denk aan bijvoorbeeld (snel)wandelen, pilates, yoga of zwemmen.

Tot rust komen

De zomerperiode mag je ook echt gebruiken om tot rust te komen en te ontstressen. Want als er íets slecht is voor je hormonen, dan is het wel stress. Ontspanning is ontzettend belangrijk, dus neem je rust en zorg ervoor dat je voldoende slaapt. Af en toe een avondje laat op bed is geen probleem, maar maak hier geen gewoonte van. Tijdens je slaap kan je lichaam herstellen, en dat is erg belangrijk om je hormonen blij te houden. En tot slot: vergeet niet goed te ademen. Een paar keer diep in- en uitademen kan al helpen om je stresslevel flink te laten dalen.

Bron: Vivonline. Beeld: iStock