Een goede weerstand is belangrijk. Al helemaal nu de herfst officieel begonnen is, de temperaturen dalen en we minder vitamine D krijgen door de verminderde zonuren per dag. Gezonde voeding doet wonderen, maar ook je hormoonhuishouding blijkt een grote rol te spelen.

Voornamelijk het hormoon leptine is van groot belang. En op dat hormoon kun je zelf flink wat invloed uitoefenen.

Meerdere factoren

Allereerst: een sterke weerstand gaat gepaard met meerdere belangrijke factoren. Zo is het van groot belang om gezond en gevarieerd te eten, en is ook een algehele gezonde levensstijl (met voldoende lichaamsbeweging, zo min mogelijk stress en voldoende slaap) een must. Onbekender is de invloed van je hormonen op je gezondheid, terwijl ook deze veel impact maken.