Het wordt een mooie week voor de Kreeft, de Steenbok haalt meer plezier uit haar werk en de Leeuw heeft zin om zichzelf te verwennen.

Horoscoop van 19 tot en met 25 juni 2017.

Kreeft

22-6 t/m 22-7

Het wordt een prachtige week: een week vol kansen en nieuwe, spannende ontwikkelingen. Dat geldt vooral voor Kreeften die in juni jarig zijn. In juli geboren? Dan houd je het meeste nog tegoed en merk je pas over een paar weken dat het goed zal gaan. Maar ook voor juli-Kreeften geldt dat het nu alvast een mooie week wordt.

Leeuw

23-7 t/m 22-8

Het zal voor de meeste Leeuwen deze week een stuk rustiger zijn dan vorige week. De Leeuw heeft het gevoel dat ze weer kan ademhalen en weer wat tijd voor zichzelf heeft. Mede daardoor heb je zin om jezelf eens te verwennen. Vooral doen, maar overdrijf het niet. Jezelf verwennen hoeft niet meteen veel geld te kosten.

Maagd

23-8 t/m 22-9

Er komt een goede tijd aan voor de Maagd, vooral voor de Maagden die in augustus jarig zijn, maar binnen afzienbare tijd ook voor de september-Maagden. Het zit je mee, soms door stom geluk, maar vaak ook doordat mensen je graag een handje willen helpen en je het gevoel willen geven dat je gewaardeerd wordt.

Weegschaal

23-9 t/m 22-10

Hoezeer de Weegschaal ook de vrede wil bewaren, het lijkt erop dat je deze week over te weinig tact beschikt om dat voor elkaar te krijgen. De kans bestaat dat je precies tussen twee strijdende partijen in zit. Pas op dat je straks niet de schuld krijgt, want je hebt er niets mee te maken. Praten helpt waarschijnlijk niet, dus probeer een beetje afstand te bewaren.

Schorpioen

23-10 t/m 21-11

Deze week kan de Schorpioen maar weinig hebben. Dat is jammer, want juist in deze periode lopen veel dingen op rolletjes en ben je in staat om je ambities waar te maken. Waar komt die frustratie en lage tolerantiegrens vandaan? Pak jezelf aan en probeer alles van de positieve kant te bekijken.

Boogschutter

22-11 t/m 20-12

Moeten er dingen anders of zijn er zaken die je niet bevallen? Dan is dit een goede tijd om daar iets aan te doen. Dit klinkt wel iets makkelijker dan het is, want wie de top wil bereiken, moet wel eerst door een dal durven gaan. Maar als je het aandurft, zul je naderhand trots zijn op jezelf en ben je blij met alle nieuwe inzichten.

Steenbok

21-12 t/m 19-1

De Steenbok is nog steeds hard aan het werk en nog steeds gaat niet alles zo voorspoedig als je zou willen. Maar je maakt je er niet meer zo druk om. Dan duurt het maar wat langer en dan laat het resultaat wat langer op zich wachten, nou en? De Steenbok haalt nu ook meer plezier uit haar werk, en dat alleen al is winst.

Waterman

20-1 t/m 18-2

Er is veel te doen deze week, en dat is nu precies waar de Waterman geen zin in heeft. Even niets hoeven en zélf keuzes kunnen maken, dat is waar ze op dit moment behoefte aan heeft. Je wilt even geen verplichtingen, maar er zijn echt dingen die gedaan moeten worden en mensen die wat van je willen. Probeer tussendoor wat uurtjes me-time in te plannen.

Vissen

19-2 t/m 20-3

Bij sommige Vissen zal het leven zijn rustige gangetje gaan. Maar vooral de januari-Vissen zullen een heerlijke tijd krijgen deze week. Alles zit mee en de mensen om je heen willen je aan alle kanten graag helpen. Je hebt het gevoel alsof de hele week de zon schijnt. Geniet er maar lekker van!

Ram

21-3 t/m 20-4

De Ram heeft het hart op de tong. Sommige mensen vinden dat prettig, want ze weten daardoor precies waar ze aan toe zijn, maar er zijn ook mensen die zich daardoor in een hoek gedrukt voelen. Kijk eens of het lukt om bij deze mensen iets minder direct te zijn en wat langer na te denken voordat je iets zegt.

Stier

21-4 t/m 20-5

Ook deze week is het voor de Stier een mooie week voor de liefde. Er kunnen zich nieuwe gevoelens bij je ontwikkelen en het is zeker ook mogelijk dat iemand gevoelens voor je koestert en dat laat merken ook. Je zou overladen kunnen worden met bloemen, lieve appjes of uitnodigingen voor etentjes. Dit is een tijd om met volle teugen van te genieten.

Tweelingen

21-5 t/m 21-6

De Tweelingen heeft het de afgelopen tijd waarschijnlijk druk gehad. Er gebeurde van alles en veel daarvan was leuk. Maar nu is het wat rustiger en dat is maar goed ook. Je lichaam kan wel wat rust gebruiken en bijkomend voordeel is, dat er in zo’n periode allerlei nieuwe ideeën ontstaan die je later weer kunt gebruiken.

