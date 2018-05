Horoscoop: het wordt een drukke week voor Vissen en Tweelingen

De Steenbok gaat (weer) studeren of zoekt een andere manier om de hersens aan het werk te zetten. En aan het advies dat de Maagd krijgt heeft bijna iedereen wel wat.

Van 28 mei tot en met 3 juni 2018.

Tweelingen

21-5 t/m 21-6

Dit is een drukke tijd voor de Tweelingen. Soms vraag je je af of je met de juiste dingen bezig bent. De kans is groot dat dit wel degelijk het geval is, alleen duurt het even voordat het bevestigd wordt. Blijf tot die tijd wel gewoon lekker doorgaan, het zou jammer zijn als je door twijfels gas gaat terugnemen.

Kreeft

22-6 t/m 22-7

Zolang er niet te veel prestaties verwacht worden, is dit een aangename week voor de Kreeft. Het is niet dat je niet kunt presteren – talent in overvloed – maar op dit moment is het de druk waar je niet tegen kunt. Wanneer de omstandigheden ontspannen zijn, komt er meer uit je handen dan wanneer de druk wordt opgevoerd.

Leeuw

23-7 t/m 22-8

De Leeuw heeft oog voor risico’s. Misschien zijn er mensen die je willen opjutten of uitdagen, maar je staat sterk genoeg in je schoenen om dit soort mensen en hun acties te negeren. Het betekent dat je nadenkt voordat je iets doet en zorgvuldige afwegingen maakt. Dat levert (later) een beter resultaat op.

Maagd

23-8 t/m 22-9

Iemand in de directe omgeving van de Maagd vraagt om aandacht of zorg. Die bied je altijd als vanzelfsprekend aan, maar deze week wil je eigenlijk wat meer tijd voor jezelf hebben. Het is belangrijk om hiervoor een oplossing te vinden, anders doe je anderen óf jezelf tekort. Beide gevallen zijn niet prettig.

Weegschaal

23-9 t/m 22-10

Wanneer alles in harmonie is, functioneert de Weegschaal het best. En harmonie is er momenteel, dus er komt veel uit je handen en het voelt goed om lekker druk bezig te zijn. Er zijn ook Weegschalen die nog weleens lui achterover willen leunen, maar zelfs zij hebben daar nu geen behoefte aan.

Schorpioen

23-10 t/m 21-11

Het is voor de Schorpioen belangrijk om gelijk te krijgen. Dit kan ertoe leiden dat je ook je gelijk probeert te halen als dat onterecht is. Maar koppig ergens aan vasthouden, is niet efficiënt op de lange termijn. Geef liever ruiterlijk toe dat je ernaast zat, dan zal niemand daarvan wakker liggen. Ook jij niet.

Boogschutter

22-11 t/m 20-12

De Boogschutter is opgetogen over hoe de zaken gaan. Zelfs wanneer er af en toe iets misgaat, is dat geen probleem. Sterker nog: je vindt het leuk om te moeten improviseren en bent stiekem best trots op je vermogen om flexibel op onverwachte zaken in te spelen. Blijf echter wel realistisch en overschat jezelf niet.

Steenbok

21-12 t/m 19-1

Sommige Steenbokken hebben zin om (weer) te gaan studeren, anderen zoeken een andere manier om hun hersens aan het werk te zetten. De vraag is of dat op dit moment wel zo’n goed idee is. Waarschijnlijk is er meer winst te behalen wanneer je wat extra tijd en energie steekt in de kwaliteit van je relaties.

Waterman

20-1 t/m 18-2

De Waterman presteert momenteel goed. Je inzet is tomeloos, net als het plezier in de dingen. Wat roet in het eten kan gooien, is de jaloezie van iemand anders. Die persoon ziet vooral het resultaat, niet wat je er allemaal voor doet. Laat deze persoon links liggen en ga niet in de verdediging.

Vissen

19-2 t/m 20-3

Het wordt een komen en gaan bij de Vissen thuis. Zelfs als je meestal een rustig leven leidt, zul je zien dat er mensen langskomen of dat er meer wordt gebeld. Als je toch al een druk leven hebt, maak je borst dan maar nat. Gelukkig zijn het vooral leuke contacten. Geniet van je populariteit.

Ram

21-3 t/m 20-4

Deze week voert de Ram veel discussies. Hoewel er mensen zijn die het niet met je eens zijn, weerhoudt dat je er niet van om je mening te geven. Met zoveel verve dat veel tegenstanders medestanders worden. Laat je partner liever met rust, die zit er niet op te wachten om overtuigd te worden.

Stier

21-4 t/m 20-5

Begin van de week kan er iemand zijn die het je lastig maakt. Ga de strijd niet aan, de kans bestaat dat je dan het onderspit delft. Werp liever je charmes in de strijd, daarover beschikt de Stier in ruime mate. Eind van de week is alles voor elkaar, en zelfs precies zoals je het bedacht had.

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de Daily Update!

Astrologische voorspellingen door Renée Maas. Beeld: iStock.