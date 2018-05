Horoscoop: de Tweeling zal toch echt een knoop moeten doorhakken

Je dacht dat bepaalde mensen je steunden, maar dat blijkt toch niet zo te zijn voor de Boogschutter en de afgelopen tijd hebben veel Rammen met nieuwe ontwikkelingen te maken gehad.

Van 7 tot en met 13 mei 2018

Stier

21-4 t/m 20-5

Over een tijdje krijgt de Stier te maken met mensen die de confrontatie opzoeken. Blijf rustig en probeer te voorkomen dat je straks in lastige situaties verzeild raakt. Kom dus gewoon alle afspraken keurig na en blijf ook netjes tegen onaardige mensen, dan valt het over een poosje allemaal best mee.

Tweelingen

21-5 t/m 21-6

Nog even en de Tweelingen zal toch echt een knoop moeten doorhakken. Tijd om nu alvast alle voors en tegens af te wegen. En, belangrijker, te bedenken wat je nu écht zelf wilt. Zorg in elk geval voor een goede voorbereiding, zodat je straks een weldoordachte keuze maakt en achteraf geen spijt krijgt.

Kreeft

22-6 t/m 22-7

Welke strubbelingen er ook zijn, halverwege de week ervaart de Kreeft een fijn gevoel van harmonie. Daardoor ben je in staat om te relativeren en je minder druk te maken. Voor Kreeften met een partner wordt de week extra plezierig. Je word in de watten gelegd en krijgt het gevoel er niet alleen voor te staan.

Leeuw

23-7 t/m 22-8

In deze periode komt het er voor de Leeuw op aan om door te zetten. Het kunnen de laatste loodjes zijn. Nu opgeven betekent later spijt krijgen. Zorg ervoor dat er ook leuke afspraken in de agenda staan, dat geeft energie en maakt dat je steviger in de schoenen staat om die minder leuke dingen te doen.

Maagd

23-8 t/m 22-9

Alle goede voornemens die de Maagd vorige week nog had, lijken als sneeuw voor de zon verdwenen. Ineens lijkt er weinig over van standvastigheid en ambities. Schrik niet, de dip is tijdelijk. Volgende week zit je veel beter in je vel. Doe het deze week gewoon een beetje rustig aan, dan komt het vanzelf goed.

Weegschaal

23-9 t/m 22-10

Er komt een prachtige tijd aan voor de Weegschaal. Vanaf half mei gaat het beter en eind mei kun je echt leuke ontwikkelingen verwachten. Nu moet je nog roeien met de riemen die je hebt, dus doe geen gekke dingen en zeker niets wat niet is terug te draaien. Gewoon nog even geduld hebben.

Schorpioen

23-10 t/m 21-11

Als er iets is wat je je niet kunt veroorloven, dan wil je daar niet voor uitkomen. De Schorpioen houdt er nu eenmaal niet van om zich kwetsbaar op te stellen. Maar om onbegrip te voorkomen, kan het toch helpen om soms iets uit te leggen. Mensen schatten je vaak sterker (en rijker) in dan je bent.

Boogschutter

22-11 t/m 20-12

Je dacht dat bepaalde mensen je steunden, maar dat blijkt toch niet zo te zijn. Het lijkt erop dat ze zich nu richten op iemand anders die ze leuker vinden. Jammer dan. Dat soort mensen zijn je niet waard. De idealen en dromen van de Boogschutter zijn nu eenmaal niet aan iedereen besteed.

Steenbok

21-12 t/m 19-1

Blijf vooral lekker bezig! De Steenbok kan deze periode zaken in beweging zetten. Zelf, of doordat je anderen advies geeft dat wordt opgevolgd. Je kan dus veel invloed hebben op de omgeving, deze week. Bedenk wel dat macht ook verantwoordelijkheid geeft. Denk dus eerst even goed na voor je iets in werking zet.

Waterman

20-1 t/m 18-2

Het gaat de Waterman voor de wind. Er wordt wel veel van je gevraagd, maar dat vind je alleen maar leuk, al die uitdagingen. Ook geniet je van de contacten met anderen. Het verbaast je soms dat mensen zo aardig tegen je doen, maar dat is niet zo gek: zelf ben je ook vriendelijk naar iedereen.

Vissen

19-2 t/m 20-3

De meeste Vissen zullen het razend druk hebben. Als anderen vragen hoe het met je gaat, dan zucht en klaag je een beetje, maar stiekem vind je het best leuk dat er zo veel te doen is. Dat zorgt ervoor dat je je nuttig en nodig voelt. Het blijft nog wel een tijdje druk, dus zorg zo nu en dan ook voor rust.

Ram

21-3 t/m 20-4

De afgelopen tijd hebben veel Rammen met nieuwe ontwikkelingen te maken gehad. Je bent met nieuwe bezigheden begonnen. Over een tijdje ga je daar de vruchten van plukken. Nu is het tijd om door te gaan op de ingeslagen weg. Laat je daar niet door weer nieuwe dingen van afleiden. Blijf gefocust op wat nu speelt.

Voorspellingen door astroloog Renée Maas

