Horoscoop: de Leeuw heeft het idee dat het erop of eronder is.

Van 11 juni tot en met 17 juni 2018

Tweelingen

21-5 t/m 21-6

Dit is dé periode om plannen te maken. Dat betekent niet dat ze allemaal moeten worden gerealiseerd. In de eerste plaats geeft het een fijn gevoel om te brainstormen. Daarnaast kan er natuurlijk uiteindelijk wel degelijk een plan komen waar de Tweelingen nog jarenlang plezier van zal hebben.

Kreeft

22-6 t/m 22-7

Dit is nog steeds een goede tijd voor de liefde. Niet alleen met haar partner heeft de Kreeft het fijn, ook met familie of vrienden is er aangenaam contact. Je geeft én ontvangt warmte en dat maakt dat je je gekoesterd voelt. En dat is precies waardoor een Kreeft zich gelukkig voelt. Het is dus een prachtige tijd.

Leeuw

23-7 t/m 22-8

De Leeuw heeft het idee dat het erop of eronder is. Daarmee maak je situaties intenser dan nodig. Probeer wat relaxter met bepaalde zaken om te gaan. Het lijkt misschien alsof er iemand is die je naar de kroon wil steken, maar ga er maar vanuit dat mensen het best vinden om je het voortouw te laten nemen.

Maagd

23-8 t/m 22-9

Ook deze week kan het voor de Maagd een goed idee zijn om vakantie te nemen. Niet zozeer om uit te rusten, maar meer om te genieten van een andere omgeving en om eens andere dingen te doen. Bovendien heb je behoefte aan een zonnetje en om de tijd te hebben daarvan te genieten.

Weegschaal

23-9 t/m 22-10

Het werk gaat deze week wat langzamer dan vorige week. Dat heeft niets met de inzet van de Weegschaal te maken, want je levert flinke inspanningen. Maar om de een of andere reden heb je met vertragingen te maken. Maak je je daar niet druk om. Ga in die tijd andere dingen doen, of neem gewoon een beetje rust.

Schorpioen

23-10 t/m 21-11

Aan het begin van de week kan de Schorpioen zich nog wat gespannen voelen, maar naarmate de week vordert gaat zij zich beter en beter voelen. Volgende week voel je zich kiplekker. Vraag deze week dus niet te veel van uzelf. Vanaf volgende week ziet het leven er vanzelf makkelijker uit.

Boogschutter

22-11 t/m 20-12

De Boogschutter maakt zich wel erg snel druk, deze week. Er hoeft maar iets mis te gaan of je denkt meteen in problemen in plaats van oplossingen. Het maakt het er niet beter op dat u geneigd bent om de schuld bij anderen te zoeken. Het is de vraag of iemand überhaupt wel schuld heeft, soms gebeuren dingen gewoon.

Steenbok

21-12 t/m 19-1

Over het algemeen is de Steenbok doelgericht. Je weet wat je wil en doet wat je moet doen om dat te bereiken. De Steenbok beschikt normaal gesproken over veel geduld en vind het niet erg als ze ergens met een omweg moet komen. De vraag is of je nu ook zo veel geduld hebt. Je kan slecht tegen oponthoud.

Waterman

20-1 t/m 18-2

Het is de meeste Watermannen de laatste tijd zo goed gegaan dat het succes verslavend is geworden. Je gaat er als vanzelfsprekend vanuit dat alle acties iets goeds opleveren. Zorg ervoor niet van slag te raken wanneer het ook eens tegenzit. Je bent prima in staat om iets wat fout dreigt te gaan weer recht te zetten.

Vissen

19-2 t/m 20-3

De Vissen is met veel leuke dingen bezig, deze week. En zelfs als er eens iets moet gebeuren wat minder leuk is, dan beleef je er nu toch op een bepaalde manier plezier aan. Eigenlijk ben je deze periode gewoon goedgeluimd. Dat komt deels doordat de mensen om je heen zo vriendelijk zijn.

Ram

21-3 t/m 20-4

De kans is groot dat de Ram de afgelopen tijd nieuwe vrienden heeft gemaakt. De komende tijd kom je erachter of het eendagsvliegen zijn of vrienden voor het leven. Dat laatste is mooi, maar zelfs als er tijdelijke contacten bij zijn, dan nog heb je in elk geval een gezellige tijd gehad. Daar is niks mis mee.

Stier

21-4 t/m 20-5

Alleen als je helemaal aan het einde van de maand april bent geboren, heb ke het gevoel dat je moet knokken om iets te bereiken. Voor alle mei-Stieren geldt dat veel vanzelf lijkt te gaan. Je hebt het tij mee én de mensen in jouw directe omgeving. Zij helpen je vooruit zonder dat daarom hoeft worden gevraagd.

