Horoscoop: een stroef begin van de week voor de Stier

De kans bestaat dat de Leeuw graag iets nieuws wil kopen deze week. En voor de Boogschutter wordt het volgende week erg druk: een agenda vol afspraken en dingen die moeten worden gedaan.

Van 25 juni t/m 1 juli 2018

Kreeft

22-6 t/m 22-7

Hoewel er voor de Kreeft ten opzichte van vorige week weinig is veranderd en ze dus best tevreden kan zijn, voelt ze zich toch niet zo opgetogen en verwachtingsvol als vorige week. Je zit jezelf een beetje in de weg, bent wat humeurig en ergert je snel. Het zou fijn zijn als het lukt om je positieve houding te hervinden.

Leeuw

23-7 t/m 22-8

De kans bestaat dat de Leeuw graag iets nieuws wil kopen deze week. Daar is niets op tegen, als je maar niet te impulsief handelt. Als je iets op het oog hebt wat aardig wat geld kost, is het beslist de moeite waard om de voors en tegens tegen elkaar af te wegen. Iemand een cadeautje geven, is natuurlijk altijd een goed idee.

Maagd

23-8 t/m 22-9

Er zijn allerlei kleine klusjes te doen en daar voelt de Maagd zich goed bij. Je ervaart geen tijdsdruk en niemand zit je op de vingers te kijken. Dat is voor jou de beste garantie om productief te zijn en ervan te genieten. Zie een telefoontje tussendoor niet als iets storends, maar als een kans om contact te hebben en bij te praten.

Weegschaal

23-9 t/m 22-10

Denk je erover om een etentje te geven of om gasten uit te nodigen? Wacht ermee tot het weekend. Niet alleen omdat de volgende dag kan worden uitgeslapen, maar vooral omdat je er dan meer van kunt genieten. De Weegschaal voelt zich aan het begin van de week wat minder energiek dan aan het einde van de week.

Schorpioen

23-10 t/m 21-11

Ben je iemand die zichzelf normaal gesproken wil blijven ontwikkelen om vooruit te komen? Deze week hoeft de Schorpioen niet zo veel van zichzelf. Ze is relaxter dan anders. Dat zien de mensen in de omgeving ook. En dan blijkt dat er ineens tijd is om samen leuke dingen te doen. Neem die tijd en geniet ervan!

Boogschutter

22-11 t/m 20-12

Voor de Boogschutter wordt het volgende week erg druk: een agenda vol afspraken en dingen die gedaan moeten worden. Neem het er dus deze week nog even van zolang het kan. Of – dat is ook erg handig – doe nu alvast wat klusjes waarvan je weet dat het er volgende week waarschijnlijk niet van zal komen.

Steenbok

21-12 t/m 19-1

Sommige mensen werken niet mee, of ze werken helemaal niet. Normaal gesproken is dat iets waar de Steenbok zich aan ergert, want ze houdt niet van luiheid. Maar deze week kan het je niet zo veel schelen wat andere mensen wel of niet doen en wat ze wel of niet vinden. Je blijft lekker ontspannen. Fijn!

Waterman

20-1 t/m 18-2

Hoe leuk het ook is om af en toe te roddelen, kijk uit dat je geen dingen over iemand zegt die je niet ook rechtstreeks in diens gezicht durft te zeggen. De Waterman functioneert het best als ze op vriendschappelijke voet met anderen staat. Zorg ervoor dat je niet onnodig mensen voor het hoofd stoot.

Vissen

19-2 t/m 20-3

Had de Vissen net een appeltje te schillen met een of meerdere familieleden, deze week zijn er zaken die ze met haar partner zal moeten uitpraten. De kans is groot dat je anders langs elkaar heen leeft en dat de een niet weet wat bij de ander speelt. Ga deze week met elkaar om de tafel zitten om eens écht te praten.

Ram

21-3 t/m 20-4

Vooral Rammen die een zittend beroep hebben, willen heel graag een stukje fietsen, wandelen of buiten in het zonnetje zitten of een terrasje pakken. De kans bestaat dat een vriendin je vraagt om mee te gaan winkelen. Het is de vraag of jij daar plezier aan beleeft. Misschien heeft ze zin om mee te gaan wandelen?

Stier

21-4 t/m 20-5

Aan het begin van de week heeft de Stier weinig energie. Ze voelt zich futloos. Later in de week verandert dat, gelukkig. Misschien zelfs zozeer dat je op een gegeven moment niet meer van ophouden weet. Als je té lang doorgaat, moet je dat later bekopen, dus las op tijd een pauze in om te ontspannen.

Tweelingen

21-5 t/m 21-6

De Tweelingen krijgt deze week van verschillende kanten hulp aangeboden. Heerlijk! Je krijgt een lift, iemand wil werk wel overnemen zodat jij een vrije dag kunt nemen, je wordt uitgenodigd om ergens te komen eten zodat je zelf niet hoeft te koken… Het zijn kleine dingen die een heel gelukkig gevoel geven.

Voorspellingen door astroloog Renée Maas

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!