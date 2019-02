Horoscoop: ben jij Boogschutter? Dan begint én eindigt de week goed

Ben jij Boogschutter? Dan begint én eindigt de week goed voor jouw. Vissen kan rondlopen met een ‘nu of nooit’ gevoel. Niet gek, want nu is het tijd om spijkers met koppen te slaan.

Van 4 tot en met 10 maart 2019

Vissen

19-2 t/m 20-3

Vissen kan rondlopen met een ‘nu of nooit’-gevoel. Logisch, want nu is het tijd om spijkers met koppen te slaan. Letterlijk, door een eigen zaak te beginnen, door nieuwe projecten te beginnen of simpelweg in te zijn voor een beetje avontuur. De kans is zeer groot dat deze moed wordt beloond.

Ram

21-3 t/m 20-4

De Ram voelt zich heerlijk ontspannen. Je hoeft niet zo veel te doen van jezelf. Zelfs de dingen die eigenlijk moeten gebeuren, worden uitgesteld. Je kunt het niet opbrengen om minder leuke dingen te doen. Schuldig voelen is nergens voor nodig. Doe gewoon de dingen die wel plezier opleveren.

Schorpioen

23-10 t/m 21-11

Er kunnen spanningen zijn tussen de Schorpioen en haar partner. Het gaat om kleinigheden, maar die kunnen uitgroeien tot iets groters. Help kleine onenigheden meteen uit de wereld en zoek naar de verbinding. Praat over eigen gevoelens in plaats van met de vinger naar de ander te wijzen.

Stier

21-4 t/m 20-5

Dit is een tijd die een belofte inhoudt voor de Stier. Of die ook wordt ingelost hangt ervan af of u buiten de gebaande paden durft te treden. Je beschikt over een flinke hoeveelheid energie en durft ook meer de nek uit te steken dan anders. Nu komt het er alleen nog op aan om stappen te nemen.

Boogschutter

22-11 t/m 20-12

De week begint én eindigt goed voor de Boogschutter. Alleen woensdag of donderdag ben je lichtgeraakt en is er spanning in contacten met anderen. Probeer die dagen niet te ambitieus te zijn en span anderen niet voor je karretje. Geef ze juist de ruimte, dan voel je jezelf ook beter.

Leeuw

23-7 t/m 22-8

De Leeuw kan deze week vasthouden aan een overtuiging. En dat terwijl inmiddels duidelijk is dat je het bij het verkeerde eind hebt. Zet die trots opzij en geef ruiterlijk toe dat je ernaast zat. Dat levert veel meer respect op dan maar halsstarrig blijven vasthouden aan een verkeerd denkbeeld.

Maagd

23-8 t/m 22-9

Er is iemand met wie de Maagd iets moet uitpraten. Hoewel je denkt dat dit niet langer kan wachten, is het beter om het juiste moment af te wachten. Zorg ervoor dat u alle argumenten op een rijtje hebt en blijf vooral rustig. Voorkom ruzie, want daar hebben jullie beiden alleen maar bij te verliezen.

Tweelingen

21-5 t/m 21-6

De meeste Tweelingen voelen zich stukken beter dan vorige week. Je kunt zich beter in andere mensen inleven. Daardoor wordt duidelijk waar hun gedrag vandaan komt en dat maakt het makkelijker om met hen om te gaan. Er zullen deze week in elk geval mensen zijn die zich tot je aangetrokken voelen.

Steenbok

21-12 t/m 19-1

De Steenbok komt over als een sterk persoon. Anderen hebben de indruk dat je veel weet en kunt. Dat is natuurlijk prettig om te merken, maar zorgt ook voor extra druk. Als je dat beeld van anderen tenminste in stand wilt houden. Gelukkig is die indruk ergens op gebaseerd: je bént ook kundig.

Waterman

20-1 t/m 18-2

Zorg ervoor dat mensen weten dat er met jouw niet te sollen valt. Zodra dat duidelijk is, wordt het een aan-gename tijd voor de Waterman en kan je harmonieus met anderen samenwerken. Maar dan is het wel belangrijk dat de mensen weten dat ze rekening met je moeten houden.

Kreeft

22-6 t/m 22-7

Wat de Kreeft ook doet deze week, bijna alles gaat met plezier. Je weet van aanpakken en ziet de resultaten van deze inspanningen. Hierdoor voel je jezelf ook nuttig. De kans is groot dat ook samenwerken met anderen prettig gaat. Jullie vullen elkaar aan en voeren intussen interessante gesprekken.

Weegschaal

23-9 t/m 22-10

Normaal gesproken ben je helemaal helder in het hoofd, nu voelt het eerder mistig. Gelukkig is dit maar tijdelijk. Maak intussen gebruik van je creatieve vermogens. Zet de rechterhersenhelft aan het werk en ga aan de gang met artistieke bezigheden. Daar liggen meer talenten dan vermoed.

Voorspellingen door Astroloog Renée Maas

