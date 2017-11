Horoscoop: voor de Boogschutter zijn er veel ontwikkelingen die blij en enthousiast maken

De Maagd verlangt vaak naar vroeger, maar moet zich eigenlijk focussen op de toekomst. De Schorpioen bevindt zich in goede relationele sferen.

Van 20 tot en met 26 november 2017

Boogschutter

22-11 t/m 20-12

Voor de Boogschutter breken andere tijden aan. Niet alleen door de ontmoetingen met nieuwe mensen, maar ook doordat vanaf deze week met een frisse blik tegen de dingen wordt aangekeken. Voeg daar nog een extra dosis energie aan toe, en er ontstaat een totaalplaatje van ontwikkelingen die blij en enthousiast maken.

Steenbok

21-12 t/m 19-1

Een beetje competitie is prima, maar het moet wel gezellig blijven. Dat is de houding die de Steenbok deze week aanneemt. Ook winnen is leuk, maar het moet niet te veel moeite kosten en het moet zéker niet ten koste gaan van de goede sfeer. Hierdoor ontstaat wel het risico dat sommige kansen niet worden gegrepen.

Waterman

20-1 t/m 18-2

Er is veel te doen voor de Waterman, zowel verplichtingen als plezierige activiteiten. De kunst is in deze periode om daar een goede mix van te maken. Het kan een idee zijn om eerst alle dingen te doen die moeten, en pas daarna tijd te besteden aan de dingen die mogen. Het wordt een week van prioriteiten stellen.

Vissen

19-2 t/m 20-3

Vissen die voor een baas werken, lopen deze week het risico dat ze er iets onhandig uitflappen. Het ontbreekt af en toe aan tact en strategisch inzicht. Uiteindelijk wordt alles weer rechtgebreid en pakt het soms zelfs beter uit dankzij een intelligente aanpak. Maar het kan wel voor ongemakkelijke momenten zorgen.

Ram

21-3 t/m 20-4

De Ram voelt zich stukken beter en energieker dan vorige week. De dip van toen is verdwenen en er is weer sprake van gezond enthousiasme. Kijk wel uit dat er van de weeromstuit niet te veel tegelijk wordt aangepakt. Laat anderen ook de handen uit de mouwen steken. Om hulp vragen is lastig, maar… het heeft echt zin.

Stier

21-4 t/m 20-5

De Stier zit vol creatieve ideeën, tegelijkertijd knaagt de twijfel: kan ik hier wel iets van maken? Te veel denken is soms niet verstandig, misschien is het slimmer om gewoon te beginnen en te zien waar het op uitdraait. Als het resultaat tegenvalt, kan er altijd nog aan worden geschaafd. Alles is beter dan niks doen.

Tweelingen

21-5 t/m 21-6

Het komt er nu op aan om door te zetten. Veel Tweelingen vinden het veel leuker om aan iets nieuws te beginnen dan om iets bestaands af te maken. Toch is dat precies wat nu moet gebeuren. Dit is een periode waarin winst valt te behalen, maar alleen als ook op de laatste i’s keurige puntjes worden gezet.

Kreeft

22-6 t/m 22-7

Er zijn Kreeften die altijd een goede bui hebben, maar de meeste Kreeften hebben een wisselend humeur. Deze week houdt het niet over. Het kan bij een ochtendhumeur blijven, maar voor hetzelfde geld blijft die slechte zin de hele dag hangen. Dat is niet nodig wanneer het lukt om je eroverheen te zetten.

Leeuw

23-7 t/m 22-8

Het kan een gezellige en aangename week worden voor de Leeuw. Op het werk zijn de contacten met collega’s leuk, en voor niet werkenden geldt dat voor contacten met buren of vriendinnen. Winkelen, uit eten of thuis bijkletsen, het is allemaal even gezellig, als het maar samen met andere mensen wordt ondernomen.

Maagd

23-8 t/m 22-9

Maagden hebben de afgelopen maanden met grote veranderingen te maken gehad, die soms best lastig en behoorlijk onverwacht waren. Het lukt redelijk goed om de knop om te zetten, al ligt het verlangen naar vroeger af en toe op de loer. Probeer hier niet aan toe te geven, focus liever op de toekomst.

Weegschaal

23-9 t/m 22-10

Er is weinig wat de Weegschaal niet voor elkaar kan krijgen in deze periode. Maak plannen, ook als ze gedurfd zijn, als ze misschien niet realistisch lijken. Praat er met andere mensen over en kijk hoe zij erop reageren. Waarschijnlijk vinden zij ze wél haalbaar en helpen ze graag om dromen waar te maken.

Schorpioen

23-10 t/m 21-11

In deze tijd kan de Schorpioen in de relationele sfeer veel goed doen. Wie op zoek is naar een partner, zet nu waarschijnlijk de juiste stappen (of is op het juiste moment op de juiste plaats). Is er al een partner, dan zou de relatie intenser kunnen worden. Als het vuur gedoofd lijkt, kan het nu weer worden aangewakkerd.

Voorspellingen door astroloog Renée Maas

