Horoscoop: een nieuw begin voor de Boogschutter

De Vissen kan veel voor elkaar krijgen deze week, maar dan moet ze wel geduld hebben. De Tweelingen is razend druk en kijkt uit naar de vakantie.



Van 18 tot en met 24 december 2017.

Boogschutter

22-11 t/m 20-12

De Boogschutter kan met een spannend nieuw begin te maken krijgen: ze kan een nieuwe levenspartner ontmoeten en beginnen aan een relatie die haar gelukkig maakt, of de eerste stappen zetten richting een nieuwe carrière. Er dienen zich allerlei kansen aan. Het enige wat je moet doen, is ze zíen en grijpen.

Steenbok

21-12 t/m 19-1

Het lijkt wel of de Steenbok deze week iedere dag vol zelfvertrouwen opstaat. Ze durft beter voor haar mening uit te komen en vindt het vanzelfsprekend zichzelf een keer naar voren te schuiven. Anderen zien ook hoe sterk je in je schoenen staat en geven je graag de ruimte om ideeën naar eigen inzicht uit te voeren.

Waterman

20-1 t/m 18-2

Er zijn familieleden of vrienden die je graag willen helpen en het geeft een fijn gevoel er niet helemaal alleen voor te staan. Tegelijkertijd is het mogelijk dat de aangeboden hulp aan voorwaarden verbonden is. De Waterman heeft behoefte aan vrijheid, dus dat voelt weer minder prettig. Overweeg goed wat zwaarder weegt.

Vissen

19-2 t/m 20-3

Sommige mensen zitten je in de weg. Dat kunnen luidruchtige buren zijn of familieleden die het allemaal beter weten. Ga er niet meteen tegenin en pak het tactvol aan. De Vissen kan het in deze tijd voor elkaar krijgen om anderen om haar vinger te winden, maar dan is geduld en strategisch inzicht wel zo handig.

Ram

21-3 t/m 20-4

De Ram is geneigd te denken dat ze overal voor moet knokken of keihard voor moet werken. Daar zal deze week geen sprake van zijn. Sommige zaken krijg je op een presenteerblaadje aangeboden. Wantrouw dit niet en accepteer wat je krijgt; soms gaan dingen echt vanzelf of is het gewoon een kwestie van geluk.

Stier

21-4 t/m 20-5

Er zijn mensen in de omgeving van de Stier die doen alsof ze een interessant leven leiden. Geloof niet alles wat wordt gezegd. Denk niet meteen dat je eigen leven weinig voorstelt vergeleken bij dat van hen. Het leven hoeft niet groots of meeslepend te zijn om waardevol te zijn. Misschien zijn zij stiekem jaloers op jou!

Tweelingen

21-5 t/m 21-6

De Tweelingen heeft het op dit moment even razend druk. Gelukkig is ze snel en kan ze veel tegelijk. Heb je volgende week kerstvakantie? Voor wie nu nog omkomt in het werk, is dat een mooi vooruitzicht. Ga de zaken niet afraffelen, want dan loop je het risico dat straks alles weer opnieuw moet worden gedaan.

Kreeft

22-6 t/m 22-7

Het gaat een beetje op en af met de Kreeft. Deze week beschikt ze over minder energie en kan ze zelfs wat tegen de feestdagen opzien. Eigenlijk wil je het liefst met rust gelaten worden, maar het helpt wanneer je juist actief blijft en in contact blijft met anderen. Uiteindelijk vallen de komende dagen best mee.

Leeuw

23-7 t/m 22-8

De Leeuw heeft deze week moeite met druk om te gaan. Zolang alles soepel verloopt en er niet zo veel van je wordt verwacht, gaat het prima. Maar zodra je merkt dat je moet presteren, wordt het een ander verhaal en kun je blokkeren. Verdeel het werk dat gedaan moet worden in kleine porties, zo blijft het behapbaar.

Maagd

23-8 t/m 22-9

De Maagd is lekker bezig. Er is veel te doen en dat vindt ze prettig. Houd er rekening mee dat er van alles tussendoor kan komen. Maagden die houden van lijstjes en planningen doen er goed aan wat ruimte in te bouwen voor onvoorziene gebeurtenissen. Mocht iets anders lopen dan je dacht, dan word je niet verrast.

Weegschaal

23-9 t/m 22-10

Ook deze week is een aangename week voor de Weegschaal. Ze geniet van alle kleine dingen die het leven te bieden heeft. Je hebt veel contact met andere mensen en ieder contact geeft het gevoel welkom te zijn en geaccepteerd te worden. Dat geeft niet alleen een warm gevoel, maar ook vertrouwen in de toekomst.

Schorpioen

23-10 t/m 21-11

Ook deze week is het goed voor de Schorpioen om na te denken over de maatschappelijke rol die ze wil vervullen. Nog even en het nieuwe jaar breekt aan, vol kansen om van betekenis te zijn. Gebruik deze tijd om je daar alvast op voor te bereiden. En houd ook wat tijd over om te ontspannen en leuke dingen te doen.

Voorspellingen door astroloog Renée Maas.