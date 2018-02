Het leven van de Weegschaal loopt deze week weer op rolletjes en de Schorpioen is bereid om eerder het goede dan het slechte in de mens te zien.

Van 12 tot en met 18 februari 2018

Waterman

20-1 t/m 18-2

De Waterman is doelgerichter en ondernemender dan gewoonlijk. Ook de types die graag rustig aan doen en zichzelf vaak alle tijd gunnen werken deze periode hard en besteden de tijd efficiënt. Het gevolg is dat veel klusjes die lange tijd zijn blijven liggen eindelijk afkomen én dat u tevreden bent over uzelf.

Vissen

19-2 t/m 20-3

Voor de Vissen breekt een periode aan van gezelligheid en van plezier maken met de mensen met wie ze zich verbonden voelt. Dat is genieten, maar daardoor vergeet u soms dat er afspraken zijn waar u zich aan moet houden of er is een deadline die moet worden gehaald. Kijk dus wel regelmatig in de agenda!

Ram

21-3 t/m 20-4

De Ram komt voor vraagstukken te staan die om inzicht en doordenken vragen. Ze ziet dit als een leuke uitdaging en zal alles op alles zetten om met de best mogelijke oplossingen te komen. Praat er ook met anderen over. Zij kunnen u vanuit een ander gezichtspunt op nieuwe en verrassende ideeën brengen.

Stier

21-4 t/m 20-5

Het wordt de komende tijd wat makkelijker en ontspannener voor de Stier. Daar bent u ook wel aan toe. Zorg er wel voor dat u afmaakt waar u eerder aan begonnen bent. En misschien is het ook verstandig om niet al te diep in het glaasje te kijken, want er zijn nog steeds zaken waar u helder en nuchter voor moet zijn.

Tweelingen

21-5 t/m 21-6

De Tweelingen is normaal gesproken al jeugdig en vlot, maar deze week kunt u zich helemaal goed inleven in kinderen en jongeren. Sommige volwassenen begrijpen u niet goed en zij vinden misschien zelfs dat u roekeloos of ondoordacht handelt, maar laat u zich vooral niet tegenhouden door hen.

Kreeft

22-6 t/m 22-7

De afgelopen tijd hadden sommige Kreeften last van twijfels en onzekerheid. Ze kan zich nog steeds wel eens afvragen of ze wel met de juiste dingen bezig is en of ze de juiste keuzes maakt, maar het zelfvertrouwen groeit in deze periode wel. Dat is goed nieuws, want het maakt het leven een stukje zonniger.

Leeuw

23-7 t/m 22-8

De Leeuw is deze week geneigd om eerst te doen en daarna pas na te denken. Dat is prima als er een brandje moet worden geblust. Maar vaak is er genoeg tijd om eerst de voors en tegens af te wegen. Gebruik die tijd, ook al hebt u het idee dat u druk-druk-druk bent. Het zal het eindresultaat alleen maar ten goede komen.

Maagd

23-8 t/m 22-9

De week begint goed voor de Maagd. Het afgelopen weekend hebt u heerlijk kunnen ontspannen, kijk eens of het lukt om dat gevoel de rest van de week vast te houden. Probeer ook oog te houden voor die kleine, fijne momenten van de dag in plaats van u weer te laten opslokken door alle dagelijkse beslommeringen.

Weegschaal

23-9 t/m 22-10

Ook deze week loopt het leven van de meeste Weegschalen op rolletjes. Het kan zijn dat u in bepaalde opzichten niet op één lijn zit met uw partner. Als jullie het allebei niet erg vinden, is er niets aan de hand. Het wordt lastiger zodra de één van de ander verlangt dat hij zich aanpast. Geef elkaar dan wat ruimte.

Schorpioen

23-10 t/m 21-11

Deze week is de Schorpioen eerder bereid om het goede dan het slechte in mensen te zien. Dat geeft rust, want u hoeft minder op uw hoede te zijn. Het kan ook helpen bij het sluiten van nieuwe vriendschappen of zelfs bij het aangaan van een nieuwe liefdesrelatie. Wie weet wat deze week nog zal brengen!

Boogschutter

22-11 t/m 20-12

Boogschutters die van sporten houden, gaan een mooie week tegemoet. Ze voelen zich sterker, energieker en leniger dan anders. Bovendien hebt u een sterke drive om te winnen. Dat helpt de Boogschutter om ook andere dingen voor elkaar te krijgen. U laat niets aan het toeval over en bent op alles voorbereid.

Steenbok

21-12 t/m 19-1

Afgelopen week was al een topweek, voor deze week geldt hetzelfde of misschien wordt het nóg beter. De Steenbok is in het algemeen iemand die hard werkt en die streng voor zichzelf kan zijn. In deze tijd bent u losser, gunt u zichzelf wat vrije tijd en bent u in staat om samen met anderen te genieten van het leven.

Voorspellingen door astroloog Renée Maas

