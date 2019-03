Horoscoop: de Weegschaal is tot meer in staat dan ze denkt

De Kreeft is op verschillende fronten goed bezig en de Weegschaal is tot meer in staat dan ze denkt. Wat staat jou deze week te wachten?

Van 18 t/m 24 maart 2019

Ram

21-3 t/m 20-4

Aan het begin van de week heeft de Ram het fijn met haar partner. Het zou mooi zijn wanneer de gevoelens van warmte en saamhorigheid ook de rest van de week kunnen worden vastgehouden. Of dat lukt, hangt ervan af of je langere tijd in staat bent rekening te houden met zíjn verlangens en behoeften.

Stier

21-4 t/m 20-5

De Stier is ook deze week behoorlijk bepalend in wat er gebeurt. Later deze week stuit dit sommige mensen misschien tegen de borst, maar je laat zich niet zomaar omver blazen. Natuurlijk kan je best luisteren naar de argumenten en wensen van anderen, maar je hoeft ze niet meteen over te nemen.

Tweelingen

21-5 t/m 21-6

Het kan zomaar gebeuren dat iemand je vertelt hoe belangrijk je voor hem of haar bent. Neem dat serieus. Meteen ingaan op elke liefdesverklaring, is ook niet de bedoeling, maar schenk er wel aandacht aan. Dit is een geschikte tijd om bepaalde kwesties met een grapje van tafel te vegen.

Kreeft

22-6 t/m 22-7

De Kreeft is op verschillende fronten goed bezig, maar vooral op het werk gaat alles erg voorspoedig. Daarnaast lijkt het erop dat je de spil van uw vriendengroep aan het worden bent. Dat vraagt de nodige energie, maar stiekem vindt je het heerlijk om zo centraal te staan.

Leeuw

23-7 t/m 22-8

Denk niet te makkelijk dat alles vanzelf goedkomt, je moet er wel iets voor doen. Zelfvertrouwen is mooi, maar overschat jezelf niet. En dat is precies de valkuil van de Leeuw. Ze staat voor een paar flinke uitdagingen die alleen maar succesvol zullen aflopen als ze haar beste beentje voor zet.

Maagd

23-8 t/m 22-9

De Maagd is meestal vrij zuinig, maar deze week heeft ze geen goed overzicht van de inkomsten en uitgaven. Met als gevolg dat ze misschien aankopen zal doen die ze zich eigenlijk niet kan permitteren. Je partner heeft dat overzicht wél. Geef hem of haar de ruimte om financiële beslissingen te nemen.

Weegschaal

23-9 t/m 22-10

De Weegschaal is deze week tot meer in staat dan ze denkt. Als ze het fijn heeft met haar partner, is het voor haar al snel goed. Maar houd ook het contact met andere familieleden in de gaten, Weegschaal, want dat verloopt niet altijd even gladjes. Het kan geen kwaad als je zich wat vaker uitspreekt.

Schorpioen

23-10 t/m 21-11

De Schorpioen denkt deze week al gauw dat ze weinig vertrouwen krijgt. Daar baalt ze van en als ze merkt dat ook haar partner twijfels heeft, vindt ze dat ronduit onuitstaanbaar. De kans is groot dat het op een misverstand berust en dat mensen je geen vragen stellen uit wantrouwen, maar uit interesse.

Boogschutter

22-11 t/m 2012

Veel Boogschutters zijn moe, omdat er van verschillende kanten aan haar wordt getrokken. Je bent gedwongen om de aandacht over veel zaken te verdelen, waardoor je het idee hebt dat je het overzicht kwijtraakt. Dit kost veel energie. Misschien is het een idee dat je wat taken probeert af te stoten.

Steenbok

21-12 t/m 19-1

Vrijdag of zaterdag loopt niet alles zoals gewenst, de overige dagen van de week heeft de Steenbok niets te klagen, hoewel je zelf van mening bent dat het beter kan. Het kan een goed idee zijn om iets leuks af te spreken met vrienden of buren. Het kan fijn zijn om onder de mensen te zijn.

Waterman

20-1 t/m 18-2

Heb je een nieuwe baan of begin je aan een nieuw project? Dan ontdek je dat er leuke kanten aan zitten, maar zeker ook dat er dingen van je worden verwacht die je van tevoren niet wist. Dat is geen reden om ongerust te worden. Zie het als een kans om nieuwe dingen te leren.

Vissen

19-2 t/m 20-3

In feite is de Vissen nog even sterk en fit als de afgelopen tijd, alleen voelt ze dat zelf niet zo. Ze heeft het gevoel dat ze de focus kwijtraakt en dat was nu juist wat zo’n goed gevoel gaf: dat ze precies wist wat ze wilde. Geen zorgen, die focus komt echt wel weer terug; waarschijnlijk zondag al.

voorspellingen door Astroloog Renée Maas

