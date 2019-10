Horoscoop: dit hebben de sterren voor jou in petto

Voor de Stier wordt het een drukke week die veel inspanning vergt. Dat is even wennen. Ook de Waterman kan even een stressvol gevoel ervaren deze week, maar al snel zal dat verdwijnen. Voor de Schorpioen breekt er een mooie tijd aan met misschien wel een nieuwe liefde…

Van 14 oktober tot en met 20 oktober 2019

Weegschaal

23-9 t/m 22-10

Waren er vorige week mensen die de Weegschaal in de weg zaten, aan het begin van deze week kan de Weegschaal zichzélf in de weg zitten. Donderdag krijgt je zelfvertrouwen een duwtje in de goede richting. Dan ziet alles er positiever uit en vertrouw je weer op je vermogen om zaken tot een goed einde te brengen.

Schorpioen

23-10 t/m 21-11

De Schorpioen kan nu een nieuwe liefde ontmoeten, maar daar moet je wel iets voor doen: onder de mensen komen en, belangrijker misschien nog wel, iets van jezelf durven laten zien. Dat kan in het begin een beetje onwennig voelen, maar met wat geluk ontmoet je iemand die daar behulpzaam bij wil zijn.

Boogschutter

22-11 t/m 20-12

Het is voor de Boogschutter belangrijk om voldoende beweging te krijgen. Dat is begin deze week geen probleem, dan ben je actief genoeg. Daarna heb je de neiging om lekker onderuit te zakken. Best prettig voor eventjes, maar niet te lang. Dus zorg dat je snel weer lekker bezig bent én de deur uitgaat.

Steenbok

21-12 t/m 19-1

Deze week is de Steenbok doortastend en assertief, maar ook vriendelijk en charmant. Deze combinatie opent vele deuren. Mensen houden rekening met je en gunnen je je successen. Een mooie week dus. Maar maak in het weekeinde even pas op de plaats, want een beetje rust op z’n tijd is ook nodig.

Waterman

20-1 t/m 18-2

Eerder heb je een belangrijke beslissing genomen en het is nu zaak om daar een vervolg aan te geven. Misschien krijg je koudwatervrees – zeker aan het eind van de week vraag je je af wat je je op de hals hebt gehaald. Maar dat gaat over en er komt een tevreden gevoel voor in de plaats.

Vissen

19-2 t/m 20-3

Het is deze week verstandig voor de Vissen om zich aan de regels te houden. Het lijkt misschien alsof je dankzij die beroemde charme overal mee wegkomt, maar deze week gaat dat waarschijnlijk niet lukken. Dus parkeer alleen waar het mag, rijd niet te hard en wees ook verder zo braaf mogelijk.

Ram

21-3 t/m 20-4

Deze week is de Ram niet voor een kleintje vervaard. Voor iemand die zelf zo sterk is, is het soms lastig om zich in te leven in mensen die dat niet zijn. Je vindt hen aanstellers, en dat komt je gevoel voor compassie niet ten goede. Denk erom dat sommige mensen in je omgeving toch steun nodig hebben.

Stier

21-4 t/m 20-5

Hoewel de Stier er normaal gesproken van houdt om alles in een rustig tempo te doen, gaat dat deze week niet lukken. Je staat onder druk om te presteren. De eerste reactie kan er één van weerstand zijn, maar ben je eenmaal op stoom, dan blijkt het ook best lekker te zijn om je zo in te zetten.

Tweelingen

21-5 t/m 21-6

De Tweelingen krijgt nieuws dat in eerste instantie onrustige gevoelens oproept. Maar die zet je vrij snel opzij, om over te gaan tot het maken van plannen om er je voordeel mee doen. Aan het einde van de week ben je weer helemaal blij; met de veranderde omstandigheden én met je reactie erop.

Kreeft

22-6 t/m 22-7

Deze week kan de Kreeft een uitnodiging krijgen voor een leuk uitje. In eerste instantie lijkt het alsof daar helemaal geen ruimte voor is, totdat je beseft dat je er ook gewoon tijd voor kunt máken. Iedereen mag zichzelf immers weleens wat leuks gunnen. Het zal jou en jouw contact met anderen ten goede komen.

Leeuw

23-7 t/m 22-8

Er kunnen mensen in uw directe omgeving zijn die het moeilijk hebben of ziek zijn. Geen hen eens wat extra aandacht, al is dat niet helemaal je aard. Maar weet: als een Leeuw zich dan toch over iemand ontfermt, is dat zo royaal en warm dat de ander zich meteen opgemonterd voelt.

Maagd

23-8 t/m 22-9

Van sombere gevoelens is deze week geen sprake meer, de Maagd voelt zich prima. De agenda staat vol leuke afspraken en alleen al de voorpret doet je goed. Verder merk je dat de mensen in je omgeving graag in jouw gezelschap zijn. Het wordt dan ook een ontspannen en aangename week.

Voorspellingen door Renée Maas

