Horoscoop: dit zeggen de sterren over jouw week

De Tweelingen onder ons mogen iets beter letten op wat ze zeggen: het kan nogal verkeerd overkomen. Voor de Boogschutter breekt een leuke week aan: het is de ideale tijd om samen met je partner op pad te gaan.

Van 18 t/m 24 november 2019.

Schorpioen

23-10 t/m 21-11

De Schorpioen heeft nu de kans om akkoord te krijgen van iemand die het voor het zeggen heeft. Deze periode kun je veel voor elkaar krijgen en de resultaten zijn alleen maar beter als je besluit dat anderen mogen bijdragen. Het is misschien tijd om je trots opzij te zetten en de aangeboden hulp te accepteren.

Boogschutter

22-11 t/m 20-12

Voor Boogschutters met een partner is dit de tijd om samen leuke dingen te doen. Op zoek naar een partner? Aan het begin van de week is de Boogschutter aantrekkelijk en stralend. Aan het eind van de week is ze in staat om zowel een intuïtieve als een goed doordachte keuze te maken.

Kreeft

22-6 t/m 22-7

Op liefdesgebied blijft voor de Kreeft misschien wat te wensen over, maar het tegendeel geldt voor haar werk. Zaken waar eerder geen schot in zat, komen nu in beweging. Eindelijk krijg je iedereen waar je ze hebben wilt. Het is dus de moeite waard je daarop te concentreren.

Steenbok

21-12 t/m 19-1

Dit zou weleens een aangename week kunnen worden voor de Steenbok. Ze ziet het leven wat lichter en luchtiger dan anders, wat wonderen doet voor haar humeur. Mensen vinden je veel toegankelijker en zijn blij met deze verandering. Zij doen op hun beurt erg hun best je te plezieren.

Leeuw

23-7 t/m 22-8

De Leeuw probeert invloed uit te oefenen op anderen. Hoezeer ze ook haar best doet, het lukt niet genoeg naar haar zin. Misschien doe je te veel je best en hebben anderen last van de druk. Breng meer ontspanning in je contacten. Soms helpt het om dingen gewoon te laten gebeuren.

Ram

21-3 t/m 20-4

De Ram gaat een periode tegemoet waarin ze zal stralen. Nu zien alleen de mensen die close met haar zijn hoe sterk en talentvol ze is. Straks gaat ook de buitenwereld ontdekken hoeveel ze te bieden heeft en dat het zeer de moeite waard is om iets met de Ram samen te doen. Nog even geduld.

Stier

21-4 t/m 20-5

Ooit van een dolle Stier gehoord? Dat is deze week wel een beetje op jou van toepassing. Als je ergens aan begint, ben je niet te stoppen. Dat heeft goede kanten, want je bereikt veel, maar er kleven ook risico’s aan. Misschien kijk je niet genoeg om je heen om te zien wat jouw acties teweegbrengen.

Waterman

20-1 t/m 18-2

Voor de Waterman komt het nu aan op even flink doorzetten. Niet alles gaat even soepel als ze zou willen, maar dat is geen reden om het bijltje erbij neer te gooien. Je hebt behoorlijk wat energie, gebruik deze dan ook om serieus vooruit te komen, en niet om alleen maar plezier te maken.

Maagd

23-8 t/m 22-9

Vorige week had de Maagd behoefte aan attenties. Deze week wordt die behoefte vervuld. Daar blijft het niet bij. Sommige mensen doen hun best je te helpen, zelfs als dat de nodige tijd en inspanning kost. Misschien krijg je deze week wel iets van een vriendin waarvan je al langere tijd droomt.

Weegschaal

23-9 t/m 22-10

Het wordt de Weegschaal duidelijk welke mensen van betekenis voor haar zijn en welke niet. Handel naar eigen inzicht. Misschien blijf je aardig tegen iemand omdat je het zo zielig vindt om deze persoon af te wijzen. Maar meestal is het beter de pleister er in één keer af te trekken.

Vissen

19-2 t/m 20-3

Soms vraagt de Vissen zich af of ze wel goed bezig is. Vooral als ze kinderen heeft, kan ze zich zorgen maken. Iedereen maakt fouten. Juist de Vissen hoeft zich er niet zo druk over te maken. Je hebt een goed inlevingsvermogen en doorziet alles altijd snel. Kortom: je doet het beter dan je denkt.

Tweelingen

21-5 t/m 21-6

De kans bestaat dat de Tweelingen overhoop komt te liggen met haar baas. Waarschijnlijk omdat ze op het verkeerde moment grapjes maakt, of omdat ze het gevoel creëert hem of haar te slim af te willen zijn. Dit is een tijd waarin je niet goed in de gaten hebt hoe opmerkingen overkomen.

Voorspellingen door astroloog Renée Maas.