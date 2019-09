Horoscoop: dit zeggen de sterren over jouw week

Voor de Weegschaal is het een tijd om vriendschappen te sluiten of de liefde tegen het lijf te lopen. Ook de Boogschutter gaat een mooie week tegemoet met veel positiviteit. Voor de Stier is het juist goed om even pauze te nemen en op vakantie te gaan…

Van 30 september tot en met 6 oktober 2019

Advertentie

Weegschaal

23-9 t/m 22-10

Deze week kan de Weegschaal vrienden maken, een nieuwe liefde ontmoeten of allebei! Je staat namelijk open voor anderen. Tegelijk laat je zien dat je zelf ook veel te bieden hebt. Dan is er al gauw een klik en is het verder vooral ontdekken van alles wat jullie samen bindt.

Schorpioen

23-10 t/m 21-11

Er breekt een periode aan waarin je een nieuwe invulling kunt geven aan het werk. De Schorpioen kan intuïtieve inzichten krijgen, waardoor ze anders tegen de dingen gaat aankijken. Je bent in staat het roer helemaal om te gooien en best ingrijpende veranderingen te bewerkstelligen. Deze week al!

Boogschutter

22-11 t/m 20-12

Ook deze week geniet de Boogschutter van het leven. Weinig downs, en vooral veel ups! Dat komt door al die mooie momenten samen met anderen. Geen partner? Breng dan toch regelmatig tijd door met mensen die belangrijk voor je zijn. Het doet jou (én hen) goed om gevoelens te delen.

Steenbok

21-12 t/m 19-1

Deze week is de Steenbok in staat om problemen op te lossen. Die kunnen werkgerelateerd zijn of te maken hebben met relaties. Je durft de koe bij de horens te vatten, te benoemen wat er mis is én je komt met praktische en invoelende oplossingen. Aan het eind van de week is de lucht geklaard.

Waterman

20-1 t/m 18-2

Vanaf volgende week breekt er voor de Waterman een tijd aan waarin zij haar energie doelmatig kan inzetten. Dat geeft een gevoel van zingeving, dat je eerder nog niet had. Nu kun je nog vaak twijfelen. Lig daar vooral niet van wakker, want let maar op: binnenkort wordt het helemaal anders.

Vissen

19-2 t/m 20-3

Iemand in de omgeving brengt je op een goed idee dat misschien een wereld opent die tot nu toe onbekend was: precies wat de Vissen nodig heeft. Iets nieuws om te ontdekken en de tanden in te zetten. Denk niet dat je het verder alleen af kunt. Probeer de nodige informatie te verzamelen.

Ram

21-3 t/m 20-4

Voor sommige dingen moet worden geknokt, maar maak niet van alles een gevecht. Kies alleen de dingen die het waard zijn. Laat minder belangrijke dingen lekker links liggen. Het is voor

de Ram beter om de aandacht over niet te veel onderwerpen te verdelen en om energie te sparen.

Stier

21-4 t/m 20-5

Het kan voor de Stier goed zijn om een kleine vakantie te nemen. Even weg in het laagseizoen. Je hebt het nodig om wat afstand van de dagelijkse routine te nemen. Zolang je in de dagelijkse beslommeringen blijft hangen, blijft het gevoel bestaan dat je vastzit. Een kleine pauze kan dan wonderen verrichten.

Tweelingen

21-5 t/m 21-6

De Tweelingen voelt zich ontspannen. Zelfs wie veel moet doen, ervaart nauwelijks druk of stress. Je vindt het prettig om actief te zijn en geniet van de momenten van ontspanning. Heerlijk, maar je zou er ook over kunnen denken hoe je nog meer kunt halen uit deze positieve en waardevolle tijd.

Kreeft

22-6 t/m 22-7

Mocht je overwegen een contract af te sluiten: voor de Kreeft is dit het perfecte moment. Je bent in staat om goede afwegingen te maken, voor jezelf op te komen én oog te hebben voor de kleine lettertjes. Je laat je niet snel in de luren leggen. Wacht niet te lang en hak knopen door.

Leeuw

23-7 t/m 22-8

Wie kinderen heeft, wacht een week vol uitdagingen. Waar ze eerst meegaand en gezeglijk waren, zijn ze nu opstandig en dwars. De Leeuw kan haar autoriteit doen gelden, maar win je daar op de lange termijn wel mee? Probeer erachter te komen waar die omslag vandaan komt.

Maagd

23-8 t/m 22-9

De Maagd kan veel voor elkaar krijgen, ook omdat je in staat bent de juiste mensen te spreken te krijgen. Aan het begin van de week zijn mensen je graag van dienst, aan het einde van de week ontdek je dat je niet over alles controle hoeft te hebben om vooruitgang te boeken.

Voorspellingen door Astroloog Renée Maas