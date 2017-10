Horoscoop: de Kreeft is erg energiek, maar niet alles gaat zoals ze zou willen

De Ram moet erop letten dat ze genoeg rustmomenten inplant. De Stier moet zich niet te veel onder druk laten zetten deze week.

Van 23 tot en met 29 oktober 2017

Schorpioen

23-10 t/m 21-11

Zijn er zaken die geregeld moeten worden en waar anderen bij moeten helpen? De wijze waarop de Schorpioen mensen tegemoet treedt deze week is goed. Je weet bij mensen de juiste snaar te raken om hen enthousiast te maken en iedereen zover te krijgen dat ze je niet alleen van dienst zijn, maar dat nog graag doen ook.

Boogschutter

22-11 t/m 20-12

Op zoek naar een nieuwe relatie of behoefte aan een betere band met sommige mensen? De Boogschutter kan iets opbouwen deze week, zeker op relationeel gebied. Ze weet mensen aan zich te binden. Zelf geniet je met volle teugen van de contacten met andere mensen en van de gevoelens van intimiteit die je met hen ervaart.

Steenbok

21-12 t/m 19-1

De Steenbok is iemand die vindt dat er minder gepraat en meer gewerkt zou moeten worden. Dat gaat voor deze week niet op. Het is nu juist verstandig om voordat je de handen uit de mouwen steekt, eerst alles goed te overdenken en vooral om met anderen te overleggen. Praten is deze week bepaald niet zonde van de tijd!

Waterman

20-1 t/m 18-2

De Waterman doet steeds meer aan sport en zoekt ook andere manieren om meer te bewegen. Daardoor gaat ze zich steeds energieker voelen. Logisch: wie actiever is, voelt zich goed. En wie zich goed voelt, wordt actiever. Maar het maakt niet uit wat de oorzaak is, zolang het resultaat maar is dat je lekker in uw vel zit.

Vissen

19-2 t/m 20-3

Het is voor de Vissen belangrijk om het gevoel te hebben niet alleen voor zichzelf bezig te zijn maar ook iets te betekenen voor anderen. Denk eens mee met anderen. Dat kan erin resulteren dat je in staat bent om goede raad te geven. Houd er rekening mee dat anderen die raad, hoe goed ook, niet per se hoeven op te volgen.

Ram

21-3 t/m 20-4

Waarschijnlijk is de Ram deze week druk bezig, maar er zullen rustmomenten moeten worden ingelast. Dan zijn structuur en een duidelijk einddoel nodig, anders bestaat de kans dat je veel energie verbrandt zonder daadwerkelijke resultaten. Zorg ervoor een pad uit te stippelen waaraan je je kunt houden.

Stier

21-4 t/m 20-5

Bij de Stier werkt stress deze week averechts Als er iets is wat voor de Stier nu belangrijk is, dan is het wel dat ze zich niet onder druk laat zetten. Dat maakt alleen maar zenuwachtig en dat vergroot de kans op het nemen van verkeerde beslissingen. Neem de tijd en laat sommige mensen niet te dichtbij komen.

Tweelingen

21-5 t/m 21-6

Aan het begin van de week is de Tweelingen gestrest, aan het einde van de week ervaart ze juist een weldadige rust. De dagen ertussen bent u bezig met prioriteiten stellen, om de druk wat te verlagen. Gaandeweg lijken alle gemaakte inspanningen ineens wat op te leveren. Fijn toch, resultaten boeken!

Kreeft

22-6 t/m 22-7

Hoewel de Kreeft zich energiek genoeg voelt om veel te doen, gaat het niet altijd zoals ze zou willen. Er kan sprake zijn van een spanning tussen werkdrukte en tijd voor het gezin én het beroep dat familieleden op je doen. Voorkom dat je in een spagaat komt. Het is nu eenmaal niet mogelijk om jezelf in tweeën te delen.

Leeuw

23-7 t/m 22-8

De Leeuw heeft zo haar eigen ideeën over hoe bepaalde zaken moeten worden geregeld. Als een ander het dan op een andere manier doet, kan ze daar moeite mee hebben. Let er deze week op dat je niet overal een strijd van maakt. Kies wat je kunt laten lopen en van welke zaken echt een punt moet worden gemaakt.

Maagd

23-8 t/m 22-9

Zorg ervoor dat je deze week voldoende delegeert. Het is nergens voor nodig om alles zelf te doen. Toch vinden sommige Maagden dat het moet, terwijl andere denken dat alleen zij het goed kunnen doen. Ach, wie anderen laat helpen, heeft meer tijd voor de dingen waar ze echt goed in is of plezier aan beleeft.

Weegschaal

23-9 t/m 22-10

Een nieuwe liefde behoort deze periode de mogelijkheden. De Weegschaal durft initiatieven te nemen en als ze iemand ontmoet die ze wel ziet zitten, stapt ze daar gewoon op af. Aangezien dat op zo’n innemende manier gebeurt, kan het haast niet anders of je maakt een onuitwisbare indruk. Blijf wel kritisch!

Voorspellingen door astrologe Renée Maas

