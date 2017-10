Horoscoop: de Leeuw kan onbewust haar mond voorbij praten

Voor de Ram kan het goed zijn om er even tussenuit te gaan. Ook de Maagd kan het beter wat rustiger aan doen.

Van 16 tot en met 22 oktober 2017

Weegschaal

23-9 t/m 22-10

Er breekt een mooie tijd aan wat betreft de liefde, maar ook op andere gebieden. De balans is goed, en als er iets is waardoor de Weegschaal zich lekker voelt en in staat is om het beste uit zichzelf te halen, dan is het dat wel. Van geld verdienen tot relaties opbouwen: verwacht een positieve flow.

Schorpioen

23-10 t/m 21-11

Is het altijd al een droom geweest om een eigen onderneming te starten? Dan is nu het moment, Schorpioen. Begin klein, gewoon naast het werk of andere alledaagse dingen. De energie en de ideeën zijn er in elk geval. En ook niet onbelangrijk: de juiste mensen komen in beeld.

Boogschutter

22-11 t/m 20-12

Het ene moment is de Boogschutter voortvarend en assertief, het andere moment bescheiden en misschien zelfs onzeker. Dat is voor jezelf lastig, maar ook verwarrend voor anderen. Zij weten niet waar ze aan toe zijn. Kijk of er een middenweg is en of die 2 kanten dichter bij elkaar kunnen komen.

Steenbok

21-12 t/m 19-1

Dit wordt een week waarin resultaten worden geboekt. De Steenbok is er normaal gesproken al goed in om zaken tastbaar te maken en om concrete doelen te behalen, maar deze week gaat het helemaal van een leien dakje. Verwacht alleen niet dat iedereen net zo tevreden is; sommige mensen zijn nu eenmaal stug.

Waterman

20-1 t/m 18-2

Stak de onzekerheid de laatste de tijd de kop op? De vraag of het allemaal wel goed genoeg was? Let op, vanaf nu gaat het beter. Het piekeren stopt, en onzekere gedachten maken plaats voor actie. Dat zorgt voor meer zelfvertrouwen en een krachtige uitstraling.

Vissen

19-2 t/m 20-3

Er valt in deze periode veel te winnen, maar daar is eerst kritische zelfreflectie voor nodig. De meeste Vissen beschikken over een goed ontwikkeld introspectief vermogen. Maak daar gebruik van. Door beter zicht te krijgen op drijfveren, wordt het makkelijker om de juiste lijn voor de toekomst uit te zetten.

Ram

21-3 t/m 20-4

Sommige mensen hebben er moeite mee wanneer de blaadjes van de bomen vallen, maar de Ram hoort daar niet bij. Die prachtige herfstkleuren en frisse wind zijn juist genieten. Hoe klinkt een weekje herfstvakantie? Het kan geen kwaad om er even tussenuit te gaan of een tijdje rustig aan te doen.

Stier

21-4 t/m 20-5

Een aantal zaken wordt ineens helder voor de Stier. Op werkgebied bijvoorbeeld: is deze baan een blijver of groeit toch de behoefte aan een nieuwe uitdaging? En ook qua relaties wordt het een en ander duidelijk. Blijven jullie op de oude voet doorgaan of is het misschien wel tijd voor verandering?

Tweelingen

21-5 t/m 21-6

Hoewel de Tweelingen in grote lijnen tevreden denkt te zijn, is dat niet echt zichtbaar. Anderen hebben juist het gevoel dat je toe bent aan verandering. Misschien ligt het aan de lichaamstaal? Of draai het om: misschien is het inderdaad tijd om een aantal zaken te veranderen.

Kreeft

22-6 t/m 22-7

Als de mogelijkheid zich voordoet om een statement te maken, laat die dan niet voorbijgaan. De meeste Kreeften vinden het prima om achter de schermen bezig te zijn; al die aandacht hoeft niet zo nodig. Maar soms is het nuttig om wél op de voorgrond te treden, al is het maar om tot mensen door kunnen te dringen.

Leeuw

23-7 t/m 22-8

De Leeuw kan deze week onbewust haar mond voorbijpraten terwijl eigenlijk niet eens duidelijk was dat bepaalde zaken in vertrouwen waren verteld. Hoewel het anderen zijn die dingen verborgen willen houden, bestaat het risico dat het de boodschapper kwalijk wordt genomen. Wees dus niet te argeloos.

Maagd

23-8 t/m 22-9

Aan energie geen gebrek de afgelopen tijd, maar dat wordt de komende tijd wellicht iets minder. Niet erg, want na alle inspanningen van de laatste weken is een tandje minder misschien wel even goed. Ga gewoon lekker door, maar doe het allemaal in een net wat lager tempo.

Voorspellingen door astroloog Renée Maas

