Van 5 tot en met 11 juni 2017



Tweelingen

21-5 t/m 21-6

De meeste Tweelingen zullen deze periode in hun element zijn. Ze krijgen te maken met gebeurtenissen waar ze blij van worden en ze mogen allemaal dingen doen waar ze goed in zijn. Misschien ben je aan het einde van de week wat minder vrolijk, maar dat is tijdelijk en doet niets af aan al het positieve dat verder speelt.

Kreeft

22-6 t/m 22-7

De juni-Kreeft is deze week al in een mooie periode beland: een periode waarin zij stevig in haar schoenen én haar mannetje staat. Later jarig? Ook voor juli-Kreeften kom er zo’n periode aan, alleen duurt dat nog wat langer. Intussen kan er natuurlijk al wel bedacht worden hoe die extra kracht straks zal worden aangewend.

Leeuw

23-7 t/m 22-8

In tegenstelling tot vorige week weet de Leeuw deze week wél wat zij wel of juist niet tegen anderen moet zeggen. Soms lijkt het wel alsof je anderen beter begrijpt dan jezelf. Het lukt niet altijd om te begrijpen wat je voelt en dat geldt zeker voor het einde van de week. Het helpt om er met anderen over te praten.

Maagd

23-8 t/m 22-9

De Maagd gaat naar een periode toe waarin de zaken op hun plek vallen en daar voelt zij zich goed bij. Veel Maagden hebben een lastige periode achter de rug, en degene die daardoor in een dal zaten, zijn nu hard op weg er weer uit te klimmen. Het wordt tijd om nieuwe plannen te maken en om er met nieuwe energie tegenaan te gaan.

Weegschaal

23-9 t/m 22-10

Sommige Weegschalen zullen deze week niet tevreden zijn over hoe ze eruitzien. Weegschalen die zichzelf te zwaar vinden: dit is een goede tijd om daar wat aan te doen. Bewegen is nu makkelijker dan anders en je hebt minder behoefte om te snoepen of te snacken. Verder is er veel afleiding deze week, ook dat helpt.

Schorpioen

23-10 t/m 21-11

Oktober-Schorpioenen voelen dat zij nieuwe energie krijgen en dat er nieuwe ondernemingslust opborrelt. Schorpioenen die in november zijn geboren, moeten daar nog even op wachten. Zij kunnen het gevoel hebben dat ze vastzitten en te weinig presteren. Voor hen is het een kwestie van geduld: het komt eraan!

Boogschutter

22-11 t/m 20-12

Er gaat waarschijnlijk van alles mis deze week, maar dat kan de Boogschutter hoegenaamd niet schelen. Integendeel, zij lacht hartelijk om misverstanden en missers en vindt het vermakelijk én interessant om te zien hoe zaken volkomen anders lopen dan was bedacht. Daar komt bij dat alles ook nog eens in haar voordeel kan uitpakken.

Steenbok

21-12 t/m 19-1

Had de Steenbok afgelopen week wat minder prettig contact met haar partner, daar is deze week geen sprake meer van. De Steenbok is goed in staat de harmonie te bewaren en zich niet te storen aan zaken die de moeite niet waard zijn. Mocht er iets spelen wat wél belangrijk is, dan is het wel zaak de moeite te nemen om hier in alle rust samen uit te komen.

Waterman

20-1 t/m 18-2

Is dit een tijd waarin examen wordt gedaan? Mooi! Deze week lukt het de Waterman uitstekend om zich te concentreren, verbanden te zien en zich op het juiste moment van alles te herinneren. Geen examens? Ach, ook in het dagelijks leven is het best fijn om optimaal presterende hersens te hebben, Toch?

Vissen

19-2 t/m 20-3

De Vissen voelt zich opgetogen, opgeladen en zit boordevol positieve energie. Dat is zeker het geval bij februari-Vissen, en wordt steeds sterker bij de maart-Vissen. U vindt het vooral fijn als u in uw eentje kunt werken, dan wordt er meer werk verzet dan wanneer er teamwork moet worden verricht. Probeer zo veel mogelijk solo te gaan.

Ram

21-3 t/m 20-4

Aan het begin van de week kan iemand de Ram dwarszitten of iets doen waar zij het niet mee eens is. Een rechtgeaarde Ram is geneigd om meteen lik op stuk te geven, maar het is beter om eerst even tot tien te tellen. Daarna lost het probleem zich vast vanzelf op en is de rest van de week aangenaam. Daarbij kan de Ram zomaar een leuk nieuwtje krijgen.

Stier

21-4 t/m 20-5

De Stier doet er goed aan om het aan het begin van de week rustig aan te doen, ook als er gevoelsmatig veel te doen is. Later in de week wordt de schade ruimschoots ingehaald en kan in de helft van de tijd gedaan worden wat maandag of dinsdag eindeloos lang zou hebben geduurd. Stier trakteer uzelf op iets lekkers of iets moois.

