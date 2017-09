Horoscoop: de Ram heeft de neiging om zich te ergeren aan alles wat niet lukt

Deze week loopt de Vissen niet over van energie. De Maagd heeft deze week juist volop hernieuwde energie.

Van 4 tot en met 10 september 2017

Maagd

23-8 t/m 22-9

De Maagd voelt zich fit en heeft het gevoel dat haar bloed weer stroomt. Van de weeromstuit kan ze dan te veel hooi op de vork nemen en overmoedig worden. De kunst is om volop van die hernieuwde energie te profiteren, zonder te veel van zichzelf te vragen. Neem in elk geval geen onnodige risico’s.

Weegschaal

23-9 t/m 22-10

Ook deze week geniet de Weegschaal ervan om met vriendinnen op stap te gaan. Lekker shoppen, beetje roddelen. Ga wel zorgvuldig met jouw eigen ‘geheimen’ om en stort alleen je hart uit bij iemand die 100% betrouwbaar is. Houd het anders oppervlakkig, ook gezellig!

Schorpioen

23-10 t/m 21-11

De Schorpioen heeft de neiging om de leiding te nemen deze week. Dat komt doordat ze ziet wat er moet gebeuren en het geen probleem vindt om andere mensen te vertellen wat ze moeten doen. Pas daar toch een beetje mee op en zorg ervoor dat degene die het werkelijk voor het zeggen heeft niet wordt overruled.

Boogschutter

22-11 t/m 20-12

Het is wijs als de Boogschutter haar ambities deze week niet rondbazuint. Dat kan op weerstand stuiten van de mensen die nou net belangrijk zijn. Laat eerst maar eens wat zien, vóór te vertellen wat u denkt te kunnen. Bouw op deze manier vertrouwen op om op een later moment een luisterend oor te krijgen.

Steenbok

21-12 t/m 19-1

Het beste wat de Steenbok deze week kan doen, is haar partner zo veel mogelijk met rust laten. Probeer hem niet te veranderen, maar bied hem de ruimte om zijn eigen ding te doen. En doe dat zelf dan ook. Op die manier komen beiden het best tot hun recht en is het ook leuk om de verhalen van de ander te horen.

Waterman

20-1 t/m 18-2

Nog even en de Waterman weet weer precies wat haar doelen zijn. Dat is nu nog niet het geval. Ze kan haar tijd verdoen met zaken die niet nodig zijn. Wat wel nodig is, ziet ze niet of wil ze niet zien. Een partner om advies vragen heeft weinig zin. Beter is het om rustig bij uzelf te rade te gaan en uzelf aan te sturen.

Vissen

19-2 t/m 20-3

De Vissen loopt niet bepaald over van energie, maar dat geeft niet echt. Ze is in harmonie met zichzelf en haar omgeving, en dat geeft zo’n goed gevoel dat iets minder vitaliteit niet zo belangrijk is. Er is genoeg te doen wat weinig moeite kost en je geniet in ieder geval van de mensen om je heen.

Ram

21-3 t/m 20-4

Sommige zaken lopen lekker, andere dingen lukken deze week bepaald niet. De Ram heeft de neiging zich te ergeren aan alle dingen die niet meteen lukken en om voorbij te gaan aan al die dingen die wél goed gaan. Ze is ongeduldig, maar het helpt echt om meer oog te hebben voor alle successen.

Stier

21-4 t/m 20-5

Er breekt voor de Stier een periode aan waarvan veel van wat ze onderneemt ook lukt. Het kan dus geen kwaad om de komende tijd wat meer lef te tonen. Daar kan de omgeving bij helpen, tenzij die bestaat uit mensen die het liefst op zeker spelen. Zoek dus mensen op die kunnen stimuleren om avontuurlijker te zijn.

Tweelingen

21-5 t/m 21-6

Er wordt deze week pittig gediscussieerd. Geen probleem voor de Tweelingen, maar de kans is groot dat zij – en de anderen – zich blijven herhalen en daar komt niemand verder mee. Het is in dat geval beter om de boel af te kappen en zo veel mogelijk uw eigen gang te gaan. Dan noemen ze dat maar eigengereid. Soit.

Kreeft

22-6 t/m 22-7

De Kreeft komt er in deze periode achter dat ze niet alles alleen hoeft te doen, maar dat er mensen zijn die haar willen helpen. Dat kan iets in de huiselijke sfeer zijn, maar ook een of andere hoge Piet die een mooi aanbod doet. Het zou een interessante stap in uw carrière kunnen betekenen.

Leeuw

23-7 t/m 22-8

Er kan ook deze week veel gebeuren én veranderen voor de Leeuw. Omdat ze zelf de touwtjes in handen heeft, bepaalt ze ook zelf wat er wel of niet gebeurt. Komt het erop aan om wezenlijke veranderingen door te voeren, zorg dan dat alles goed overdacht is en dat je zeker weet dat je de juiste stappen neemt.

Voorspellingen door astroloog Renée Maas

