Horoscoop: De Ram kan zich deze week niet optimaal voelen

Voor de Vissen begint de week onrustig, maar aan het einde van de week gaat het beter. De Boogschutter kan erop vertrouwen dat beloften worden nagekomen.

Van 13 tot en met 19 november 2017

Schorpioen

23-10 t/m 21-11

De Schorpioen heeft met nieuwe ontwikkelingen te maken. Deze kunnen op het gebied van een relatie zijn, maar ze kunnen ook te maken hebben met de start van een activiteit die geld gaat opleveren. Dit zou weleens een succes kunnen worden, en dat geeft het vertrouwen om met volle kracht vooruit te gaan.

Boogschutter

22-11 t/m 20-12

Ook deze week kan de Boogschutter gedachten goed op papier krijgen, maar mondeling gaat het zelfs nog beter. En men kan er zeker van zijn dat beloften worden nagekomen. Al deze activiteit werkt aanstekelijk, dus anderen doen graag mee. Komt goed uit, want vele handen maken licht werk.

Steenbok

21-12 t/m 19-1

Het is nu de kunst om niet in te gaan op uitdagingen. De Steenbok hoeft zich niet te verdedigen of te legitimeren, zeker niet bij mensen die niet in een positie zijn om dat te verlangen. Zoek liever het gezelschap van mensen met een kalmerend effect, die eerder geven dan nemen. Dan kan het een prima week worden.

Waterman

20-1 t/m 18-2

De Waterman kan steeds beter prioriteiten stellen. Al spelen er verschillende dingen, het kaf wordt van het koren gescheiden en de juiste keuzes worden gemaakt. Zo krijgt het leven een richting die constructief en productief is. Blijf wel actief en ga niet met de benen omhoog wanneer het werk nog niet is gedaan.

Vissen

19-2 t/m 20-3

Aan het begin van de week is de Vissen ongedurig. Of het nu thuis is of op het werk, er is sprake van onrust. Waar die vandaan komt, is niet duidelijk. Aan het einde van de week is dat gelukkig voorbij en kan weer een vaste koers worden gevaren. Vervelend, zo’n periode, maar het goede gevoel komt vanzelf terug.

Ram

21-3 t/m 20-4

De Ram kan zich deze week niet optimaal voelen. Misschien komt er een verkoudheid aan die de hangerigheid kan verklaren? Een eerste impuls is om dit gevoel te negeren en het volledige programma af te werken. Toch is het beter om de signalen serieus te nemen en het deze week wat rustiger aan te doen.

Stier

21-4 t/m 20-5

Er zijn van die dagen dat het niet wil lukken, en met dat soort dagen heeft de Stier deze week te maken. Zit niet bij de pakken neer, misschien is het goed dat niet alles even gemakkelijk gaat. Dit zorgt voor extra bedenktijd. Is dit het juiste spoor? Deze periode leent zich uitstekend om bepaalde zaken opnieuw af te wegen.

Tweelingen

21-5 t/m 21-6

Niet iedereen begrijpt de ambities van de Tweeling. Al te veel inzet of een te nadrukkelijke aanwezigheid kan mensen afstoten. Ze kunnen zich zelfs bedreigd voelen. Maar het gaat er momenteel niet om wat anderen vinden. Ga voor dingen die echt belangrijk zijn. Dit is hét moment om veel voor elkaar te krijgen.

Kreeft

22-6 t/m 22-7

Het zit de Kreeft deze week mee, in allerlei kleine en misschien ook grotere dingen. Dankzij je prettige uitstraling wordt dat succes je door anderen gegund. Er kan ook iemand bij zijn die mee wil liften op andermans geluk of er zelfs misbruik van wil maken. Wat gezonde achterdocht kan dus geen kwaad.

Leeuw

23-7 t/m 22-8

Dit is een week voor vruchtbare contacten. Wordt er vergaderd of onderhandeld, dan lukt het om tot goede afspraken te komen. Leeuwen die les geven dragen niet alleen kennis over, maar zetten leerlingen ook aan het denken. Hoe actiever je bent deze week, hoe beter het resultaat. Wees dus niet te gemakzuchtig.

Maagd

23-8 t/m 22-9

Grapjes maken lijkt een goede manier om anderen te corrigeren, maar het is beter om kritiek op een serieuze manier te bespreken. Mensen nemen veel aan van de Maagd, dus op eieren lopen en omwegen zoeken is niet nodig. Hoe eerlijker de communicatie deze week, hoe prettiger de contacten. Zowel op het werk als privé.

Weegschaal

23-9 t/m 22-10

De Weegschaal kan deze week nog meer bereiken dan de vorige week. Dat komt doordat het geloof in eigen talenten gegroeid is. Is er sprake van een sollicitatie, dan hebben de concurrenten het nakijken. Moet er een presentatie worden gegeven, dan is dit het moment om veel te laten zien en horen.

Voorspellingen door astroloog Renée Maas

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de Daily Update!

BEKIJK OOK: Met dit verrassende product wordt je vitrage stralend wit