Horoscoop: de Ram moet zich even focussen op alle leuke dingen

Dit is een leuke tijd voor de Boogschutter, maar die moet dat dan wel zien (en ervan genieten). Vissen kunnen beter oppassen: mensen vinden je eigenwijs, maar trek je daar niet te veel van aan.

Van 26 maart t/m 1 april 2018

Ram

21-3 t/m 20-4

Voor de Ram is het belangrijk zich even te focussen op alle leuke, spannende, avontuurlijke en soms ook enerverende dingen, want daar zijn er veel van! Probeer niet te veel aandacht te besteden aan de dingen die je spanning opleveren. Zonde van de energie en daardoor dreigt alles wat wél goed gaat onder te sneeuwen.

Stier

21-4 t/m 20-5

Donderdag en vrijdag zijn dagen waarop het de Stier meezit. Begin juist dan aan nieuwe dingen; die zullen snel resultaat opleveren. Nóg beter is het misschien wel om in deze dagen zaken af te maken. De kans is groot dat je daarna kunt terugkijken op iets wat je toch maar mooi voor elkaar hebt gekregen.

Tweelingen

21-5 t/m 21-6

De Tweelingen die in mei zijn geboren, weten deze week niet goed waar ze hun energie aan zullen besteden. Wat heeft prioriteit en wat kan wachten? Juni-Tweelingen weten precies wat ze willen en krijgen veel voor elkaar. Voor alle Tweelingen geldt dat ze extra goed kunnen opschieten met de mensen om zich heen.

Kreeft

22-6 t/m 22-7

In deze periode is het erg belangrijk voor de Kreeft dat ze eraan werkt om een goede relatie met mensen te krijgen en te onderhouden. De basis die nu wordt gelegd, zal in de toekomst nog lang doorwerken. Andersom geldt ook: als je het nu verprutst, zul je daar nog lange tijd last van hebben.

Leeuw

23-7 t/m 22-8

De Leeuw neemt deze week niet graag iets van anderen aan. Ze gaat ervan uit dat ze het zelf beter weet. In jouw eigen vakgebied is dat misschien zo, maar daarbuiten is het niet zo verstandig te denken dat je overal verstand van hebt. Het kan geen kwaad voor sommige zaken bij anderen te rade te gaan.

Maagd

23-8 t/m 22-9

Een ondoordacht moment kan ervoor zorgen dat de Maagd ineens een probleem heeft. Het laatste wat ze dan moet doen is dat opblazen. Maagden zijn nu juist in staat om inventieve oplossingen te bedenken, maar dan is het wel zaak het hoofd koel te houden en zich niet te veel aan te trekken van wat anderen zeggen.

Weegschaal

23-9 t/m 22-10

Let goed op waar je geld aan uitgeeft, maar houd ook rekening met wat jouw partner belangrijk vindt. Het lijkt erop dat de Weegschaal even niet goed aanvoelt wat de ander nodig heeft en dit kan tot miscommunicatie of zelf tot een conflict leiden. Als je het niet vanzelf aanvoelt, is het goed om ernaar te vragen.

Schorpioen

23-10 t/m 21-11

De Schorpioen wil iets, maar krijgt anderen er niet zomaar in mee. Hoe meer druk je uitoefent, hoe groter de weerstand wordt. Natuurlijk is het belangrijk dat jouw partner of directe collega’s weten wat in jouw hoofd omgaat, maar laat ze hun eigen keuzes maken. Dan zal alles veel soepeler én prettiger verlopen.

Boogschutter

22-11 t/m 20-12

Dit is een leuke tijd voor de Boogschutter, maar probeer dat ook te zien en ervan te genieten. Maak tijd vrij voor leuke activiteiten. Klusjes lopen niet weg en je hoeft zichzelf niet van alles op te leggen omdat je vindt dat het nu eenmaal moet. Laat het wat meer los, dan maak je het jezelf een stuk makkelijker!

Steenbok

21-12 t/m 19-1

Als de Steekbok een nieuw idee heeft, wil ze daar meteen mee aan de slag. Misschien heb je er meer aan om bepaalde ideeën te laten rijpen. Onderzoek of je wel over voldoende middelen beschikt en vraag wat anderen ervan vinden. Als dat is gedaan, is het tijd om aan de slag te gaan en er iets moois van te maken.

Waterman

20-1 t/m 18-2

Als de Waterman zich de eerste paar dagen van de week niet al te druk maakt, heeft ze de laatste dagen van de week een fijne tijd. Iedereen wil het je wel naar de zin maken, je bent zelf degene die roet in het eten kan gooien omdat je te lang blijft malen over dingen die het beste kunnen worden vergeten.

Vissen

19-2 t/m 20-3

Andere mensen vinden je deze week eigenwijs, maar daar moet je je niet al te veel van aantrekken. Het is juist goed dat de Vissen eigenzinnig is en een eigen koers wil varen. Als anderen dat niet snappen, is dat hun probleem. Vertrouw op jouw eigen krachten en talenten, daar kom je uiteindelijk het verst mee.

Voorspellingen door astroloog Renée Maas

Beeld: iStock.