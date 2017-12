Horoscoop: de Stier is deze week niet te genieten

De Waterman komt voor lastige keuzes te staan deze week. De Kreeft is niet zo relaxt als vorige week.

Van 11 t/m 17 december 2017

Boogschutter

22-11 t/m 20-12

Geen donkere dagen voor de Kerst voor de Boogschutter; ze heeft bijna het gevoel alsof ze zich op een lichtend pad bevindt. Het gaat in ieder geval goed, want er gebeurt van alles in haar leven en dat is heel interessant. Kijk hoeveel tijd of energie het kost. Misschien moet je niet op alles wat langskomt ja zeggen.

Steenbok

21-12 t/m 19-1

Niet iedere Steenbok is een teamspeler. Sommigen vinden het prettiger hun eigen weg te gaan. Mocht dat bij jou het geval zijn: deze week kan het toch lonen om wél met anderen samen te werken. Anderen weten of kunnen weer andere dingen dan jij. Het eindresultaat zal beslist beter zijn dan wanneer je alles alleen doet.

Waterman

20-1 t/m 18-2

De Waterman wil graag de beste zijn, maar als dat betekent dat daar een paar leuke dingen voor moeten worden afgezegd, is het de vraag of die ambitie standhoudt. En als het betekent dat je aardige collega’s moet verslaan, wordt het nog moeilijker, want de Waterman is nu eenmaal een vriendelijk en sociaal mens.

Vissen

19-2 t/m 20-3

De Vissen werkt hard en vindt dat ook fijn. Ze is erg gefocust om dingen voor elkaar te krijgen en wil graag haar steentje bijdragen. Het geeft een goed gevoel om onderdeel van een groter geheel te zijn en je zet je er graag voor in om in deze periode veel voor anderen te betekenen.

Ram

21-3 t/m 20-4

De kans bestaat dat de Ram gaat twijfelen aan die dingen waar zij goed in is. Niet doen. Juist nu kun je laten zien wat je waard bent, maar dat wordt moeilijk als je er niet vol zelfvertrouwen in stapt. Neem even wat afstand en kijk eens objectief naar al het werk dat is verzet. Dat is allemaal jóu verdienste!

Stier

21-4 t/m 20-5

Misschien heeft de Stier er last van dat het ’s avonds zo vroeg donker is of dat ze ’s ochtends moet opstaan terwijl het nog donker is, maar ze is deze week niet te genieten. Het zou het fijnst zijn om nu even een korte vakantie te pakken naar een zonnig land. Overweeg eens lichttherapie. Zorg voor genoeg verlichting in huis.

Tweelingen

21-5 t/m 21-6

De Tweelingen heeft deze week niet zo veel zin om zich in te spannen als de weken hiervoor. Je bent moe en dat is ook niet zo gek. De afgelopen weken is multitasken je middle name geworden; geen wonder dat je aan vakantie toe bent! Hou nog even vol, want er zijn er nog nuttige klussen die moeten worden gedaan.

Kreeft

22-6 t/m 22-7

Mogelijk is de Kreeft niet meer zo relaxed als vorige week; ze heeft meer energie en er staan leuke dingen te gebeuren. Er zijn mensen die je tot voorzichtigheid manen, maar je bent ondernemend en dat loont. Er worden zaken in gang gezet die tot nu toe stilstonden en dat geeft energie om er nóg harder tegenaan te gaan.

Leeuw

23-7 t/m 22-8

Er zijn mensen die graag vriendschap met de Leeuw sluiten. Ze wordt voor etentjes uitgenodigd, mensen vragen haar op bezoek of ze merkt gewoon dat er mensen zijn die haar leuk vinden. Heel vleiend natuurlijk, maar het betekent niet dat elke uitnodiging geaccepteerd hoeft te worden. Wees kritisch!

Maagd

23-8 t/m 22-9

Mochten er meningsverschillen zijn, dan is het prima om dit te bespreken. Sterker, het kan ertoe leiden dat je je mening aanscherpt en tot een betere verstandhouding met mensen komt. Dan moet je je wel openstellen voor wat anderen zeggen. Geef dus niet alleen kritiek, maar probeer ook kritiek te incasseren.

Weegschaal

23-9 t/m 22-10

De Weegschaal vindt het belangrijk om het gezellig te maken deze tijd. Zelfs als je daar normaal gesproken geen zin in hebt, komt er nu wél een kerstboom in huis, of in elk geval een paar mooie kerststukjes. Je wilt thuis graag wat mensen uitnodigen en laten zien dat je een goede gastvrouw bent. Het is een fijne week.

Schorpioen

23-10 t/m 21-11

Voor de Schorpioen breekt een periode aan waarin nieuwe dingen in gang kunnen worden gezet. Ze krijgt de kans om te groeien, op persoonlijk gebied, maar ook maatschappelijk. Het wordt een tijd om carrière te maken en om meer in harmonie met jezelf (en anderen) te zijn. Bedenk welke initiatieven je wilt nemen.

Voorspellingen door astroloog Renée Maas.





