Horoscoop: Vissen moet niet teveel voor verleidingen zwichten

Van 25 september t/m 1 oktober 2017

Weegschaal

23-9 t/m 22-10

Dit zou weleens het begin kunnen zijn van een nieuwe periode. De Weegschaal is de komende tijd zelfverzekerder dan anders en dat valt anderen ook op. Je kunt plotseling in de schijnwerpers komen te staan, of toch in elk geval in het middelpunt van de belangstelling. En dat is eigenlijk best leuk.

Schorpioen

23-10 t/m 21-11

Aan energie en werklust deze week geen gebrek, Kreeft. Misschien is het nodig een paar veranderingen aan te brengen in de planning, maar dat blijkt alleen maar goed uit te pakken. En wanneer je je deze weken inzet voor een gemeenschappelijk belang, word je er zelf ook beter van.

Boogschutter

22-11 t/m 20-12

De kans is groot dat de Boogschutter zich laat meeslepen door haar ideeën. De meest fantastische plannen passeren de revue, waarbij er al vanuit wordt gegaan dat iedereen daarop zit te wachten. Het is misschien verstandig om eerst de reacties van anderen te polsen. En wees dan niet beledigd of eigenwijs als er kritiek volgt.

Steenbok

21-12 t/m 19-1

Dit is een fijne tijd voor de Steenbok. Het kan voelen alsof je op de proef wordt gesteld en alsof de ene crisis met de andere moet worden gedicht, maar eigenlijk is het alleen maar goed dat er zo veel gebeurt. Het is een hele uitdaging om tot oplossingen te komen en zo komen er onverwachte en verrassende talenten naar boven.

Waterman

20-1 t/m 18-2

Zo langzamerhand gaat het qua zelfvertrouwen de goede kant op. Natuurlijk kan de onzekerheid soms nog de kop opsteken, maar de Waterman ziet steeds vaker bevestigd dat ze er mag zijn en dat mensen niet om haar heen kunnen. En dat maakt haar best een beetje trots, en terecht!

Vissen

19-2 t/m 20-3

De Vissen wordt deze week omringd door allerlei verleidingen. Let erop dat je niet zwicht. Die momenten van mateloosheid zorgen na afloop alleen maar voor spijtgevoelens, en dat is zonde. Dit kan een betekenisvolle tijd worden, maar of eruit wordt gehaald wat erin zit, hangt af van je mate van zelfdiscipline.

Ram

21-3 t/m 20-4

Het is goed mogelijk dat je ambities niet stroken met die van de mensen om je heen. Denk niet te snel dat die anderen vast gelijk hebben en dat de grootse plannen moeten worden bijgesteld of zelfs opgegeven. De Ram heeft een sterke, originele en creatieve inslag. Vertrouw daarop en houd vast aan je oorspronkelijke ideeën.

Stier

21-4 t/m 20-5

Het zit de Stier aan alle kanten mee. Het geluk ligt voor het oprapen, maar toch blijkt het moeilijk er de potentie van te zien. Misschien voelt het te gemakkelijk en hecht je pas waarde aan iets als er eerst moeite voor is gedaan. Pak die kansen nou maar aan; soms is de makkelijkste weg ook de beste.

Tweelingen

21-5 t/m 21-6

Hoe goed sommige dingen ook gaan, de Tweelingen zal zich deze week snel druk maken of ergeren. Aan het begin van de week ben je ontevreden over jezelf, aan het eind lijkt vooral je omgeving mateloos irritant. Probeer de zaken wat meer te relativeren en wat minder van jezelf, maar ook van anderen te vragen.

Kreeft

22-6 t/m 22-7

Verschillende mensen in de omgeving zijn deze week behulpzaam, voorkomend en erop uit om te helpen. Aanvankelijk geeft dat een beledigd gevoel: denken ze soms dat je dat zelf niet kunt? Het duurt even voordat hun goede bedoelingen ook echt worden gewaardeerd, maar uiteindelijk levert het daadwerkelijk wat op.

Leeuw

23-7 t/m 22-8

Voor de Leeuw is het een aangename en gezellige tijd. De agenda is waarschijnlijk vol en er wordt heel wat afgesproken en bijgekletst. Dat zorgt voor een nonchalante, relaxte opstelling, maar het is toch verstandig om, daar waar het nodig is, orde op zaken te stellen. Juist in deze tijd ziet je de dingen helderder dan anders.

Maagd

23-8 t/m 22-9

De Maagd kan nieuwe mensen ontmoeten en daarmee veel nieuwe kansen krijgen. Het is de kunst om alert te blijven en bij alles wat er gebeurt, na te denken of het meer betekenis heeft dan op het eerste gezicht lijkt. Het zou jammer zijn wanneer de échte kansen niet worden opgepikt. Gelukkig barst je van de energie.

Voorspellingen door astroloog Renée Maas

