Horoscoop: de Tweelingen komt in deze periode onder druk te staan

Van 30 april tot en met 6 mei 2018

Stier

21-4 t/m 20-5

Dit is de tijd van de Stier. Dat kan betekenen dat het meezit en een aantal zaken als vanzelf gaat of haar in de schoot wordt geworpen. Het geeft ook aan dat de Stier over veel energie beschikt en het vermogen om zaken aan te pakken. Je bent voortvarend en actief, en met een beetje geluk op het juiste moment op de juiste plaats.

Tweelingen

21-5 t/m 21-6

Tweelingen komt in deze periode onder druk te staan. Er moet van alles gebeuren en ze heeft helaas maar twee handen. Gelukkig kan Tweelingen goed presteren onder druk en heeft ze momenteel over het geheel genomen een goed humeur. Het zou dus zomaar kunnen dat je zelfs meer voor elkaar krijgt dan nodig is.

Kreeft

22-6 t/m 22-7

Er is op het moment niet veel voor nodig om de Kreeft in een situatie te krijgen waarin de harmonie ver te zoeken is. De Kreeft zelf vindt dat haar geen blaam treft, want naar eigen idee is ze vriendelijk en doet ze wat nodig is. Probeer toch te achterhalen waar de problemen van andere mensen zitten. Dat is ook in jouw eigen belang.

Leeuw

23-7 t/m 22-8

Het is een gezellige tijd waarin de Leeuw overwegend leuk contact heeft met anderen. Gooi geen roet in het eten door anderen te verdenken van verborgen bedoelingen. Dat wantrouwen is waarschijnlijk misplaatst, maar zelfs als het klopt: gun mensen hun geheimpjes. Je laat zelf ook niet altijd het achterste van uw tong zien.

Maagd

23-8 t/m 22-9

De Maagd kan nu veel voor elkaar krijgen, maar dat vraagt wel om een daadkrachtig optreden. Dus toon initiatief en schrik niet terug voor een beetje risico. Het is nergens voor nodig om steun bij anderen te zoe-ken, Maagd, sterker nog, dat belemmert alleen maar in het halen van resultaten. je kunt succesvol zijn, dus wees daadkrachtig.

Weegschaal

23-9 t/m 22-10

Sommige Weegschalen worden verliefd in deze periode. Dat is mooi, maar ze hebben er niets aan wanneer ze zich in die verliefdheid verliezen. De Weegschaal is op het moment gewoon beter af door het hoofd koel te houden en te kiezen voor een rationele aanpak. Dat geeft meer rust dan wanneer je zich laat leiden door emoties.

Schorpioen

23-10 t/m 21-11

Hoe graag de Schorpioen dingen ook voor elkaar wil krijgen, ze moet wel kijken of dat financieel haalbaar is. De Schorpioen heeft nu eenmaal de neiging om alleen te kijken naar wat ze wil en niet naar wat kan. Een houding waarmee je ver komt, maar zelfs bij jouw zijn er grenzen aan wat met alleen wilskracht kan worden bereikt.

Boogschutter

22-11 t/m 20-12

Het ontbreekt de Boogschutter niet aan leuke ideeën. Dat wil zeggen: ze vindt ze zélf erg leuk. Als je een baan hebt, zullen collega’s het wel met je eens zijn, maar de baas is waarschijnlijk minder snel onder de indruk. Heb je toestemming of goedkeuring nodig van iemand die het voor het zeggen heeft, pak het dan rustig aan.

Steenbok

21-12 t/m 19-1

Sommige mensen dromen ervan om voor zichzelf te beginnen. De meeste Steenbokken zijn geen dromers; als ze iets willen, pakken ze dat gewoon aan. In deze tijd zou je zoiets kunnen aanpakken. Of het nu gaat om een eigen bedrijf of de inrichting van het huis: dit is het juiste moment om iets voor elkaar te krijgen.

Waterman

20-1 t/m 18-2

De Waterman moet in deze periode laten zien wat ze waard is. Ze krijgt met uitdagingen te maken die er-voor zorgen dat ze nieuwe talenten moet aanboren. Dat is aanvankelijk misschien niet makkelijk, maar het biedt wel de kans om nieuwe kwaliteiten in jezelf te ontdekken en om meer uit jezelf te halen dan mogelijk leek.

Vissen

19-2 t/m 20-3

Rond haar afgelopen verjaardag heeft de Vissen de kans gekregen aan iets nieuws te beginnen. De meesten zullen dat hebben gedaan, en nu is het tijd om te kijken of sommige zaken moeten worden bijgestuurd of teruggedraaid. Doe dat vooral, nu het nog jouw eigen keuze is. Anders worden de keuzes straks voor je ge-maakt.

Ram

21-3 t/m 20-4

De Ram reist wat af. Dat kan voor het werk zijn, familiebezoek, hoe dan ook maakt ze heel wat kilometers. Daar heb je op zich geen hekel aan, maar er zijn nog heel veel andere dingen die je wilt en moet doen. Ga dus zo efficiënt mogelijk met jouw tijd om, misschien zijn sommige zaken goed met elkaar te combineren.

Voorspellingen door astroloog Renée Maas.