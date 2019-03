Horoscoop: voor de Ram is het deze week tijd voor een feestje

Het Stier ontbreekt deze week niet aan zelfvertrouwen en voor de Vissen is het tijd voor extra focus. Wat staat jou deze week te wachten?

Van 11 tot en met 17 maart 2019

Advertentie

Vissen

19-2 t/m 20-3

Net als vorige week voelt de Vissen zich fit en energiek, maar nu is er ook sprake van extra veel focus. Je bent bijzonder doelbewust, weet precies wat er moet gebeuren en ook wat de beste manier is. Kortom, je bent iemand om rekening mee te houden in deze periode.

Ram

21-3 t/m 20-4

Het is een prima tijd voor een feestje, Ram. Je bent ontspannen, sociaal en erop gericht om het samen met anderen leuk te hebben. Nodig dus vrienden thuis uit voor een etentje, of zorg dat je buitenshuis onder de mensen komt. Financieel voordeel wordt je vanzelf in de schoot geworpen.

Schorpioen

23-10 t/m 21-11

Hebt je tot nu toe hard aan iets gewerkt? Het ziet ernaar uit dat de tijd rijp is om de vruchten daarvan te plukken. Tenzij je er met de pet naar hebt gegooid, want als dat zo was, wordt dat nu ook duidelijk. Nu laat een Schorpioen niet zomaar kansen liggen, dus waarschijnlijk kun je flink oogsten.

Stier

21-4 t/m 20-5

Soms ontbreekt het de Stier aan zelfvertrouwen, maar deze week niet. Je neemt de leiding op het werk en privé en geeft het goede voorbeeld door hard te werken. Maar ook durf je beslissingen te nemen in situaties die anderen lastig vinden. Dat geeft een goed gevoel.

Boogschutter

22-11 t/m 20-12

Het kan zijn dat iemand de Boogschutter geld aanbiedt. Dat is goed bedoeld, maar je kunt zich daar beledigd door voelen. Toch is het niet nodig om de gulle gever voor het hoofd te stoten. Probeer eens of het lukt om de harmonie te bewaren. Dat kan een mooie uitdaging zijn.

Leeuw

23-7 t/m 22-8

Mogelijk komt de Leeuw lijnrecht tegenover iemand te staan, waarschijnlijk je partner. Het is de vraag of je gelijk halen die botsing wel waard is. Het levert meer op wanneer er een compromis kan worden gesloten, waarbij allebei de partijen wat water bij de wijn doen.

Maagd

23-8 t/m 22-9

Menig Maagd geeft er de voorkeur aan om zich lichamelijk niet te veel in te spannen. Maar nu is het juist verstandig om fysiek bezig te zijn. Hoe fijn het ook is om rustig in een stoel te zitten, joggen en sporten zorgen echt dat jij je beter zult voelen.

Tweelingen

21-5 t/m 21-6

Alles gaat vlug en gebeurt tegelijk deze week. Anderen vinden dat lastig, maar de Tweelingen geniet er juist van. Je bent van nature een snelle denker en schakelaar. Dus wanneer er een beroep op deze kwaliteiten wordt gedaan, voel je je als een vis in het water.

Steenbok

21-12 t/m 19-1

Alsof de Steenbok nog niet genoeg te doen heeft, komt er meer werk aan. Maar je vindt het juist leuk om te zien hoeveel ballen je in de lucht kunt houden, en bewonderende blikken zijn ook welkom. Overdrijf echter niet en neem voldoende rust. Zelfs jij moet af en toe ontspannen.

Waterman

20-1 t/m 18-2

De Waterman is momenteel aantrekkelijk gezelschap, vooral voor andere vrouwen. Mannen voelen de aantrekkingskracht ook, maar lijken zich met je te willen meten, terwijl de vrouwen vooral gezellig samen willen optrekken. Dat vindt je zelf nu ook het prettigst.

Kreeft

22-6 t/m 22-7

Wanneer de Kreeft deze week ergens iets van vindt, laat ze dat horen. Best bijzonder, omdat jij je gewoonlijk meer op de achtergrond houdt en liever eerst hoort wat anderen ervan zeggen, waarna je rustig een eigen mening kunt vormen. Maar deze week heb je je argumenten klaar.

Weegschaal

23-9 t/m 22-10

Dit is voor de Weegschaal een tijd om iets te creëren. Het kan om een kunstwerk gaan, maar je kunt ook een fijne sfeer creëren, een gevoel van saamhorigheid, liefde laten opbloeien of zorgen dat het je financieel voor de wind gaat. Hoe dan ook wordt het een goede week.

Voorspellingen door astroloog Renée Maas.

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!