Horoscoop: het wordt een gezellige week voor de Waterman

Deze week voelt de Stier zich een stuk sterker dan vorige week en ook met de Ram gaat het erg goed. Alles wat hij oppakt, lukt.

Van 12 tot en met 18 maart 2018

Vissen

19-2 t/m 20-3

Deze week heeft de Vissen de kans om dingen te doen die net iets avontuurlijker zijn dan anders. Het zou goed kunnen dat je aan iets nieuws begint dat heel veel plezier kan opleveren. Houd er wel rekening mee dat je in deze tijd nogal overrompelend en aanwezig kunt overkomen op anderen.

Ram

21-3 t/m 20-4

Ook deze week zijn er kansen te over voor de Ram, en alles wat je oppakt, lukt. Daardoor kunnen anderen denken dat het eenvoudig is en weinig voorstelt – totdat ze het zelf proberen. Ze zullen daarna met andere ogen naar je kijken. Maar hoe ze ook reageren, je doet lekker je eigen ding en geniet ervan.

Stier

21-4 t/m 20-5

De Stier voelt zich deze week sterker dan vorige week, en de komende periode wordt nog energieker. Vooruitlopend daarop kun je alvast nadenken over wat je allemaal wilt gaan doen. Maak plannen om actief te zijn, in ieder geval op fysiek gebied. En misschien willen jouw hersenen ook wel iets meer uitdaging.

Tweelingen

21-5 t/m 21-6

De afgelopen tijd waren er waarschijnlijk spanningen tussen jou en bepaalde mensen. Daar heb je tot nu toe diplomatiek mee kunnen omgaan. Doe deze week al die tact niet te niet door nu ineens iets onhandigs te zeggen. Vanaf volgende week is er geen wolkje meer aan de lucht, maar kijk deze week nog uit.

Kreeft

22-6 t/m 22-7

Begin van de week kan de Kreeft humeurig zijn. Daar heb je zelf eigenlijk meer last van dan anderen. Het kan helpen om naar buiten te gaan, weer of geen weer, en lekker fysiek bezig te zijn. Later in de week gaat het stukken beter. Dan wordt ook weer duidelijk dat er genoeg is om blij mee te zijn.

Leeuw

23-7 t/m 22-8

Het leven ziet er voorspoedig uit voor de Leeuw. Het is alleen de vraag of u dat zelf ook ziet. Je bent geneigd vooruit te kijken en je druk te maken om de beren die dan misschien op de weg verschijnen. Als het lukt meer in het hier en nu te leven, wordt het makkelijker om te genieten van de leuke dingen in het heden.

Maagd

23-8 t/m 22-9

Deze week kan de Maagd iets doen wat niet goed uitpakt. Waarschijnlijk gebeurt dat gedachteloos, of u hebt niet in de gaten dat een situatie die normaal gesproken routine is, nu net even anders dan anders is. Raak niet in paniek, maar probeer rustig de schade te herstellen. Dan komt er misschien zelfs iets moois van.

Weegschaal

23-9 t/m 22-10

Mocht de Weegschaal denken dat het een goed idee is om deze week te gaan winkelen, of het nu voor kleding is of voor het interieur, het is beter om daar even mee te wachten. Het risico bestaat dat je verkeerde dingen uitkiest, of spullen die elders goedkoper te krijgen zijn. Wacht dus nog even met geld uitgeven.

Schorpioen

23-10 t/m 21-11

De Schorpioen heeft een druk programma, waarschijnlijk is er een aantal klussen dat op tijd af moet. Tegelijkertijd is er sprake van allerlei verleidingen. In ieder geval gebeurt er van alles dat afleidt, terwijl je juist iemand bent die zich graag focust. Wees niet te streng voor uzelf, maar handel wel af wat er moet gebeuren.

Boogschutter

22-11 t/m 20-12

Boogschutters houden er in het algemeen van om te reizen en vinden het prima om het dan sober en simpel te houden. In deze periode heb je echter zin om het allemaal wat luxer aan te pakken, en het is helemaal niet nodig om die keuze te verdedigen. De mensen in jouw omgeving accepteren al snel wat je wilt.

Steenbok

21-12 t/m 19-1

Het lukt sommige Steenbokken niet om aan alle verplichtingen te voldoen. Regelmatig kom je nét niet op tijd, of is een bepaalde klus nét niet af. Waarschijnlijk valt dat anderen niet eens op, zij hebben alle vertrouwen in je. Voor uzelf voelt het ongemakkelijk. Je bent iemand die hoge eisen aan zichzelf stelt.

Waterman

20-1 t/m 18-2

Ook dit wordt voor de Waterman een gezellige en kameraadschappelijke week. En daar geniet je nu nóg meer van dan vorige week. De agenda staat vol met allerlei leuke afspraken en het regent uitnodigingen. Zorg wel voor genoeg slaap. Als je tot laat nog druk bezig bent met van alles, blijf je ’s nachts malen.

Voorspellingen door astroloog Renée Maas

