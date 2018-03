Horoscoop: de Waterman voelt zich deze week als een vis in het water

Deze week breekt de periode van de Ram aan en ook de lente! Veel mensen worden blij van het voorjaar maar de Ram helemáál. En een Boogschutter die artistiek is aangelegd zit helemaal goed in deze tijd

Van 19 tot en met 25 maart 2018

Ram

21-3 t/m 20-4

Deze week breekt de periode van de Ram aan en daarmee ook de lente. Die twee vallen altijd samen. Veel mensen vinden het fijn als het voorjaar wordt, maar dat geldt voor de Ram al helemaal. Ze geniet van al het ontluikende groen. Het wakkert de eigen creativiteit aan en haar behoefte om zich op nieuwe dingen te storten. En raad eens: er komt veel nieuws aan!

Stier

21-4 t/m 20-5

Stieren die deze week een wedstrijd spelen, hebben een grote kans om te winnen. De Stier is in staat om nét dat beetje extra te geven waardoor ze zich van anderen onderscheidt. Het prettige is bovendien dat mensen je die winst gunnen. Ze vinden het verdiend en dat je met recht de beste bent. Let er in deze tijd dus goed op wat de moeite van al die inzet waard is.

Tweelingen

21-5 t/m 21-6

De Tweelingen doet veel en vindt het overwegend leuk wat ze doet. Alleen komt het wel regelmatig voor dat ze iets opnieuw moet doen – buiten haar eigen schuld overigens. En als ze ergens een broertje aan dood heeft, dan is het wel om hetzelfde nog een keer te moeten doen. Veel te saai. Kijk uit dat je anderen niet te hard laat vallen, ook al zijn zij soms de oorzaak.

Kreeft

22-6 t/m 22-7

Na een best wel prettig weekeinde raakt de Kreeft deze week toch weer aan het mopperen. Over dat anderen zich overal makkelijk van afmaken en dat je vervolgens de klos bent om ervoor te zorgen dat alles toch gedegen gebeurt. Misschien klopt dat inderdaad en zijn de mensen (te) makkelijk, maar de kans bestaat ook dat je wel erg een pietje-precies bent.

Leeuw

23-7 t/m 22-8

Soms lijkt het er op dat iemand met de eer wil strijken die de Leeuw eigenlijk toekomt. En dat is voor een Leeuw niet goed te verteren. Ere wie ere toekomt, is haar stellige mening. Maar hoe erg is het als een ander ook eens in het zonnetje komt te staan? En is de bijdrage van die ander eigenlijk niet groter dan je wilt toegeven? Het is niet verkeerd om daar bij stil te staan.

Maagd

23-8 t/m 22-9

De Maagd kan het mikpunt van roddel zijn. Als ze daar achter komt, voelt ze zich er onprettig bij. Maar je kunt het ook anders zien: kennelijk ben je belangrijk genoeg voor anderen om over te praten. En verder kun je natuurlijk altijd het gesprek met mensen aangaan. Dan blijkt misschien dat de beelden van mensen vrij makkelijk zijn bij te stellen.

Weegschaal

23-9 t/m 22-10

Eigenlijk is de Weegschaal geneigd om het rustig aan te doen of om zich voorzichtig of behoedzaam op te stellen – bang om fouten te maken. Toch zou het jammer zijn als ze dit al te veel doet. Juist nu kun je veel leren en vooruitgang boeken. Alleen moet je je niet te druk maken of alles wel helemaal in volle harmonie gebeurt.

Schorpioen

23-10 t/m 21-11

Veel van de mensen met wie de Schorpioen omgaat, vindt ze té oppervlakkig. Dat stoort haar. Zelf is ze juist iemand die diepgang zoekt. Toch is het de vraag of het werkelijk zo’n drama is, als mensen wat luchthartig zijn. Misschien erger je je wel omdat je stiekem zelf ook wat lichter in het leven zou willen staan. Ga eens na wat jouw eigen drijfveren zijn.

Boogschutter

22-11 t/m 20-12

Een artistiek aangelegde Boogschutter zit in deze tijd helemaal goed. Nog meer dan anders heeft ze gevoel voor lijnen en vormen en voelt ze instinctief aan wat mooi is en wat anderen mooi zullen vinden. Misschien lokt het om in jouw eentje in een hutje op de hei te zitten deze week, maar juist nu biedt het veel om in contact met anderen te zijn.

Steenbok

21-12 t/m 19-1

Er komt een periode van nieuwe energie aan voor de Steenbok. Dat is mooi, want wie het nodige van plan is, kan beter niet te snel moe worden. Steenbokken met partners kunnen kijken of deze het wel eens is met alle plannen. Een beetje afstemming kan geen kwaad, tenminste als je wilt dat jouw partner zich er de komende tijd ook voor gaat inzetten.

Waterman

20-1 t/m 18-2

De Waterman voelt zich in deze tijd als een vis in het water. Ze beleeft een fijne tijd dankzij allerlei leuke contacten. Het enige lastige in deze tijd kan zijn dat het geheugen je in de steek laat. Dat kan leiden tot af-spraken vergeten en mensen laten wachten. Zorg ervoor dat je alles in een agenda zet, zelfs al vind je dat normaal gesproken overdreven.

Vissen

19-2 t/m 20-3

Dit is een prima tijd om iets te laten horen. Veel Vissen hebben niet zomaar een mening klaar en nemen deze week de tijd om voor zichzelf helder te krijgen wat ze nu eigenlijk ergens van vinden. Dat lukt prima en de argumenten kloppen nog ook. Spreek jezelf uit en je zult zien dat anderen vervolgens rekening met je houden.

Voorspellingen door astroloog Renée Maas

Beeld: iStock.